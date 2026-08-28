Определены участники основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27

Tекст: Катерина Туманова

Стал известен состав участников основного раунда футбольной Лиги Европы сезона-2026/27. Жеребьевка основного этапа пройдет 28 августа в Монако, а финал турнира состоится 26 мая во Франкфурте-на-Майне, передают РИА «Новости».

В первую корзину попали такие клубы, как немецкий «Байер», португальская «Бенфика», итальянские «Ювентус» и «Милан», французские «Лион» и «Марсель», нидерландский АЗ, греческий «Олимпиакос» и испанский «Реал Сосьедад».

Во вторую корзину вошли венгерский «Ференцварош», чешские «Виктория» и «Спарта», бельгийские «Юнион» и «Андерлехт», хорватское «Динамо», австрийский «Зальцбург», шотландский «Селтик» и французский «Ренн».

В третьей корзине оказались австрийский «Штурм», польские «Лех» и «Ягеллония», английские «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Сандерленд», словенский «Целе», кипрская «Омония» и испанская «Сельта». В четвертую корзину попали немецкий «Хоффенхайм», турецкий «Бешикташ», португальский «Торренсе», израильский «Хапоэль», нидерландский НЕК, греческий ОФИ, норвежский «Лиллестрем», болгарский «Левски» и армянский «Арарат-Армения».

В основном раунде Лиги Европы выступят 36 команд. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.

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