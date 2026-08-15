Гол Облякова принес ЦСКА победу над воронежским клубом

Московский ЦСКА обыграл воронежский клуб благодаря реализованному пенальти

Tекст: Мария Иванова

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0, передает РИА «Новости». Судьбу матча решил точный удар Ивана Облякова. На 72-й минуте футболист успешно реализовал пенальти.

Благодаря этой победе красно-синие набрали восемь очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Воронежская команда с одним баллом в активе замыкает список участников чемпионата, находясь на последнем, 16-м месте.

В следующем туре, который пройдет 22 августа, московский клуб примет на своем поле столичный «Локомотив». В этот же день футболисты «Факела» сыграют дома против «Оренбурга».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем туре чемпионата России футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Ростовом».

Ранее московские армейцы одолели столичный «Локомотив» в серии пенальти Кубка России.

Будущий соперник красно-синих по следующему туру завершил без забитых мячей встречу с тольяттинским «Акроном».