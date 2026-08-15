Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Гол Облякова принес ЦСКА победу над воронежским клубом
Московский ЦСКА обыграл воронежский клуб благодаря реализованному пенальти
Столичные армейцы с минимальным счетом одолели воронежский «Факел» в домашнем матче четвертого тура, поднявшись на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0, передает РИА «Новости». Судьбу матча решил точный удар Ивана Облякова. На 72-й минуте футболист успешно реализовал пенальти.
Благодаря этой победе красно-синие набрали восемь очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Воронежская команда с одним баллом в активе замыкает список участников чемпионата, находясь на последнем, 16-м месте.
В следующем туре, который пройдет 22 августа, московский клуб примет на своем поле столичный «Локомотив». В этот же день футболисты «Факела» сыграют дома против «Оренбурга».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем туре чемпионата России футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Ростовом».
Ранее московские армейцы одолели столичный «Локомотив» в серии пенальти Кубка России.
Будущий соперник красно-синих по следующему туру завершил без забитых мячей встречу с тольяттинским «Акроном».