18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
В Польше резко возросло число нападений на украинцев
За последний год количество агрессивных действий в отношении украинских граждан на польской территории увеличилось почти на треть на фоне исторических разногласий.
Обострение ситуации подтвердил украинский посол в Варшаве Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА «Новости».
«Мы, конечно, знаем эти цифры. Сейчас произошел рост очевидных случаев на 30% по сравнению с ситуацией в прошлом году», – сказал дипломат.
Отношения двух стран традиционно омрачает вопрос трактовки Волынской резни. Польская сторона признала массовые расправы 1943–1945 годов геноцидом, возложив ответственность за них на украинских националистов из запрещенных в РФ экстремистских организаций ОУН*-УПА*.
В этом году конфликт обострился после того, как Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из главарей националистов и присвоил подразделению ВСУ имя героев УПА*. В ответ Варшава лишила его высшей государственной награды – ордена Белого Орла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за первую половину года польская полиция зарегистрировала 180 заявлений о преступлениях против украинцев.
В конце июля премьер-министр Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.
В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию украинских националистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ