Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
Президента УЕФА Чеферина раскритиковали 13 футбольных федераций
Представители 13 национальных футбольных ассоциаций выразили недовольство заявлениями президента УЕФА Александера Чеферина, который негативно оценил расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд.
Тринадцать футбольных федераций выступили с официальным заявлением, осуждающим слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о новом формате чемпионата мира, передает РИА «Новости». В текущем турнире впервые принимают участие 48 сборных, тогда как ранее их число составляло 32. Глава УЕФА ранее отмечал, что такое расширение снижает интерес к соревнованиям из-за разницы в классе команд.
В воскресенье ассоциации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара опубликовали совместное обращение на своих ресурсах. «Для наших стран не бывает неважных матчей чемпионата мира. Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация на чемпионат мира представляет собой историческое достижение и воплощение мечты поколений. Для таких стран, как ДР Конго и Гаити, возвращение на главную футбольную арену после долгого перерыва имеет особое значение. Предположение о том, что эти матчи каким-то образом менее важны, глубоко разочаровывает и не учитывает усилия, жертвы и стремления игроков, тренеров, клубов, футбольных лидеров и болельщиков по всему миру», – подчеркивается в тексте.
Руководители федераций также добавили, что за каждым выходом на турнир стоят годы упорного труда и значительные инвестиции, а национальные команды поддерживают миллионы болельщиков. Они подчеркнули, что футбол объединяет различные культуры и не должен принадлежать лишь узкому кругу стран. Авторы заявления отвергли комментарии Чеферина, выразив уверенность, что развитие игры обязано создавать новые возможности и вдохновлять будущие поколения по всему миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Узбекистана в прошлом году впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу.
Национальная команда ДР Конго из-за вспышки вируса Эболы оказалась под угрозой пропуска турнира.
Марокканские футболисты на групповом этапе текущего первенства сыграли вничью со сборной Бразилии.