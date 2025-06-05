Сборная Узбекистана впервые пробилась на чемпионат мира по футболу

Узбекистан обеспечил выход на чемпионат мира по футболу после ничьей

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, узбекистанская сборная в выездном матче девятого тура квалификационного раунда сыграла со сборной ОАЭ со счетом 0:0. Благодаря набранным 18 очкам в группе A, команда Узбекистана гарантировала себе второе место и впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу.

Сборная ОАЭ, набрав 14 очков, лишилась шансов опередить узбекистанцев и выйти на мировое первенство. Матч проходил в рамках азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на полях США, Мексики и Канады.

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