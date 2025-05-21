Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
В РФС вопрос возвращения сборной России описали разговором Трампа и Инфантино
Ситуация с недопуском сборной России к международным турнирам вызвала удивление у Дональда Трампа на встрече с главой ФИФА в мае, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
По его словам, решение вопроса о возвращении российских футбольных сборных и клубов на международную арену можно описать разговором бывшего президента США Дональда Трампа и главы ФИФА Джанни Инфантино, передает ТАСС.
Трамп, встречаясь с Инфантино 7 мая, выразил удивление по поводу запрета для сборной России участвовать в международных турнирах, включая чемпионат мира 2026 года. Он отметил, что не понимает, почему Россия отстранена, ведь ФИФА должна принимать такие решения.
Митрофанов подчеркнул: «Недавно была пресс-конференция Трампа и Инфантино, это была некая квинтэссенция. Инфантино смотрит на Трампа, объясняет, а тот говорит: «Да нет, это вы босс в футболе». По его словам, многое зависит от позиции ряда крупных стран, однако риторика ФИФА на последних мероприятиях становится все более позитивной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неопределенности сроков возвращения российских футболистов к участию в турнирах ФИФА. Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорое наступление мира на Украине и участие сборной России в чемпионате мира 2026 года. Глава ФИФА также отметил, что возвращение сборной России к международным турнирам будет означать разрешение ситуации на Украине.