Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, решение вопроса о возвращении российских футбольных сборных и клубов на международную арену можно описать разговором бывшего президента США Дональда Трампа и главы ФИФА Джанни Инфантино, передает ТАСС.

Трамп, встречаясь с Инфантино 7 мая, выразил удивление по поводу запрета для сборной России участвовать в международных турнирах, включая чемпионат мира 2026 года. Он отметил, что не понимает, почему Россия отстранена, ведь ФИФА должна принимать такие решения.

Митрофанов подчеркнул: «Недавно была пресс-конференция Трампа и Инфантино, это была некая квинтэссенция. Инфантино смотрит на Трампа, объясняет, а тот говорит: «Да нет, это вы босс в футболе». По его словам, многое зависит от позиции ряда крупных стран, однако риторика ФИФА на последних мероприятиях становится все более позитивной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неопределенности сроков возвращения российских футболистов к участию в турнирах ФИФА. Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорое наступление мира на Украине и участие сборной России в чемпионате мира 2026 года. Глава ФИФА также отметил, что возвращение сборной России к международным турнирам будет означать разрешение ситуации на Украине.