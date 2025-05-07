Песков заявил о неопределенности возвращения футболистов России в турниры ФИФА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Никто пока не может точно сказать, вернутся ли игроки из России в турниры под эгидой ФИФА, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он прокомментировал прогноз главы ФИФА Джанни Инфантино, который тот озвучил после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Песков подчеркнул: «Никто пока не может ответить на этот вопрос», говоря о шансах российских футболистов участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года.

По словам представителя Кремля, Россия выступает за возвращение своих спортсменов во все международные соревнования и считает текущее положение дел крайне несправедливым. Он добавил, что власти надеются на скорое исправление ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорое наступление мира на Украине и участие сборной России в чемпионате мира 2026 года.