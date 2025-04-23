Число решений о выдворении иностранцев из России побило рекорд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число решений о выдворении иностранных граждан из России в 2024 году стало рекордным за последние девять лет, сообщает ТАСС. В этом году российские суды приняли 174 тысячи соответствующих постановлений, что на треть больше по сравнению с 2023 годом, когда было вынесено 129,7 тыс. таких решений.

Ранее в течение десяти лет количество случаев выдворения постепенно снижалось: с 180 тыс. в 2014 году до 125 тыс. в 2019-м. Наименьшие показатели были в 2020 и 2021 годах – 33,5 тыс. и 32,8 тыс. решений соответственно, что связано с пандемией.

Большинство решений в 2024 году – более 140 тыс. – вынесено за нарушение правил въезда или пребывания в стране. Еще 21 тыс. иностранцев были выдворены за нелегальное трудоустройство, около 5 тыс. – за уклонение от исполнения административного наказания. Также суды приняли 1 035 решений за употребление наркотиков, 131 – за незаконный оборот наркотиков, одно – за пропаганду их употребления, а также 106 – за предоставление ложных сведений или поддельных документов при въезде в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России изменяют миграционную политику, делая ее более контролируемой и ориентированной на интересы государства, президент Владимир Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции, а также вступил в силу закон, обязывающий детей мигрантов проходить тестирование на знание русского языка.