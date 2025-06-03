Треть мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки

Минобрнауки сообщило о росте числа не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов

Tекст: Вера Басилая

По данным Минобрнауки, в среднем 30% иностранных граждан не смогли сдать экзамен по русскому языку как иностранному с первой попытки, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что почти половина из тех, кто не сдал экзамен с первой попытки, не может пройти его и при повторных попытках.

По данным Минобрнауки, доля иностранных граждан, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне, установленном в мае 2024 года. Это связано с исключением коммерческих организаций из процесса проведения экзамена. До внесения изменений не сдавали экзамен в среднем только 3% мигрантов, а после ужесточения порядка проведения показатель вырос до 30%.

С 10 декабря начал действовать закон, запрещающий передавать права и обязанности по проведению экзамена сторонним организациям. Теперь решения о включении новых учреждений в перечень принимаются на основании предложений Минобрнауки и согласуются с МВД и Рособрнадзором.

Ранее правительство предложило освободить трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка при получении разрешения на работу.

Рособрнадзор заявил, что мигрантов, претендующих на получение патента на работу в России, планируют обязать сдавать устный экзамен по русскому языку с видеозаписью до конца 2025 года.

В случае второй неудачной попытки сдачи экзамена по русскому языку родителям детей-мигрантов грозит административное наказание за невыполнение обязательств.