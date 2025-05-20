Рособрнадзор предложил ввести устную часть экзамена для мигрантов

Tекст: Александра Юдина

Такое предложение будет официально вынесено уже в ближайшие дни, передает ТАСС.

По словам Музаева, до конца текущего года взрослые мигранты, включая приезжающих за патентом, смогут сдавать экзамен с устной частью под видеозапись. Он отметил: «В ближайшие дни мы выходим с предложением введения устной части, с видеозаписью, где он имя свое озвучивает и ведет диалог».

Новая модель экзамена предусматривает ответы на устные вопросы и ведение диалога для подтверждения уровня владения языком. Это изменение направлено на повышение эффективности проверки языковых навыков мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума взяла на контроль нарушения со стороны вузов, ответственных за тестирование мигрантов на знание русского языка. В текущем году количество судебных решений о выдворении иностранцев из страны достигло максимального уровня за последние девять лет.