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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Стамбула-2022

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    3 комментария
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    5 комментариев
    20 мая 2025, 15:21 • Новости дня

    Рособрнадзор предложил ввести устную часть экзамена для мигрантов

    Рособрнадзор предложил ввести устную часть экзамена для мигрантов
    @ Артем Житенев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мигрантов, претендующих на получение патента на работу в России, планируют обязать сдавать устный экзамен по русскому языку с видеозаписью до конца 2025 года, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Такое предложение будет официально вынесено уже в ближайшие дни, передает ТАСС.

    По словам Музаева, до конца текущего года взрослые мигранты, включая приезжающих за патентом, смогут сдавать экзамен с устной частью под видеозапись. Он отметил: «В ближайшие дни мы выходим с предложением введения устной части, с видеозаписью, где он имя свое озвучивает и ведет диалог».

    Новая модель экзамена предусматривает ответы на устные вопросы и ведение диалога для подтверждения уровня владения языком. Это изменение направлено на повышение эффективности проверки языковых навыков мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума взяла на контроль нарушения со стороны вузов, ответственных за тестирование мигрантов на знание русского языка. В текущем году количество судебных решений о выдворении иностранцев из страны достигло максимального уровня за последние девять лет.

    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    @ REUTERS/Cagla Gurdogan

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    20 мая 2025, 14:59 • Новости дня
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа планирует потратить до 250 млн долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов из зон активных конфликтов, включая 700 тыс. украинцев и гаитян, пишет Washington Post.

    Предложение включает в себя людей, бежавших из опасных регионов мира, и, похоже, направлено на обход Международной организации по миграции (МОМ). Этот план совпадает с попыткой администрации резко сократить иностранную помощь, передает Washington Post.

    В проекте документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США подтвердила подлинность документов, но назвала их «устаревшими».

    Критики предложения считают его негуманным и противоречащим идеалам США. Возникают вопросы о том, является ли такой план злоупотреблением средствами иностранной помощи.

    Международное право гласит, что беженцев нельзя возвращать в страну, если их жизни или свободе угрожает опасность.

    Для украинцев и гаитян в США действует временный защитный статус. Администрация Байдена впервые предоставила временный защитный статус украинцам в 2022 году. Гаитяне имеют временный защитный статус с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США планируется реалити-шоу, где 12 иммигрантов будут соревноваться за гражданство, участвуя в культурных состязаниях по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

    Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.

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    19 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Зеленский поручил создать переговорную группу с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский инициировал создание расширенной украинской делегации для участия в переговорах с Россией.

    По итогам совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, вернувшимся из Турции, Зеленский заявил о намерении продолжить турецкий переговорный процесс, чтобы обсудить возможное 30-дневное перемирие и обменяться требованиями по режиму прекращения огня, пишет «Военное обозрение».

    Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что ее целью является достижение устойчивого мира с устранением первопричин украинского кризиса. Украинская сторона настаивает на краткосрочном перемирии. Такое перемирие, по мнению аналитиков, позволит Киеву восстановить Вооруженные силы, укрепить оборонительные рубежи и получить новое вооружение от западных стран.

    Ранее президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев поставят перед фактом.

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    19 мая 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра в связи со смертью Григоровича

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России направил слова поддержки коллективу Большого театра, а также родным и близким знаменитого хореографа Юрия Григоровича.

    Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, а также родным и близким Юрия Григоровича. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

    В тексте обращения он назвал Григоровича выдающимся хореографом, созидателем и подвижником, который олицетворял целую эпоху в истории русского и мирового балета.

    Путин отметил, что спектакли, поставленные Юрием Григоровичем, поражают зрителей смелостью творческих идей и признаны эталоном мастерства и художественного вкуса.

    Президент подчеркнул, что светлая память о Юрии Григоровиче навсегда останется в сердцах его близких, учеников и почитателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известный российский хореограф и народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет.

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    19 мая 2025, 18:10 • Новости дня
    Литва подала в суд ООН на Белоруссию за «организацию ввоза мигрантов»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вильнюс обвинил Минск в Международном суде ООН в Гааге в якобы создании потока нелегальных мигрантов в эту прибалтийскую страну, сообщил литовский МИД.

    Литва считает Белоруссию виновной в «организации масштабного ввоза мигрантов» в эту страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.

    Нарушения касаются Протокола ООН о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, добавили в МИД.

    По мнению Вильнюса, ввоз мигрантов проводится намеренно, нелегалов якобы сопровождают до литовской границы.

    Литва требует от Белоруссии «полной компенсации ущерба», в том числе компенсации трат на строительство пограничных заграждений.

    В апреле белорусский президент Александр Лукашенко призвал Варшаву и Вильнюс «не беситься» из-за притока трудовых мигрантов.

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    19 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Эксперт: Партия пенсионеров умеет говорить с избирателем на понятном языке

    Политконсультант Быстров: 2025 год для Партии пенсионеров – боевой период подготовки к выборам в Госдуму

    Эксперт: Партия пенсионеров умеет говорить с избирателем на понятном языке
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Партия пенсионеров приняла новый устав и выбрала председателя. Теперь ей предстоит серьезная работа на региональном уровне, от которой будут зависеть результаты партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политконсультант Петр Быстров.

    «Все задачи, которые ставили перед собой организаторы внеочередного съезда, выполнены. И, насколько мне известно, мероприятие и подготовка к нему не сопровождались какими-либо скандалами и подковерной игрой», – сказал Петр Быстров, политконсультант, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

    По его словам, участники съезда «в спокойной рабочей обстановке приняли новый устав». «Он регулирует деятельность партии на принципах открытости и коллективного управления, усиливает роль региональных отделений и повышает требования к партийной дисциплине», – детализировал спикер.

    «Также единодушно был избран новый лидер – ученый, хирурго-онколог и заслуженный врач России Эрик Праздников. Интересно, что он фактически вырос в этом объединении – начав с простого члена партии, теперь он стал ее председателем», – продолжил эксперт.

    «Кто-то, возможно, назовет Партию пенсионеров нишевой. Но ее сила и потенциал кроются в том, что она говорит с людьми на понятном языке, поднимая важнейшие социальные темы», – отметил Быстров. – «В этом году партия намерена укрепить свои позиции в регионах, настроена на серьезную работу и должна получить достойный результат, который повлияет на построение партийной избирательной кампании во время выборов в Госдуму в 2026 году».

    «Поэтому нынешний 2025 год для Партии пенсионеров – не репетиция, а очень важный, по-настоящему боевой период, предполагающий ответственную, серьезную работу на местах, в том числе по подготовке наблюдателей», – считает политконсультант. Также партии необходимо привлечь дополнительный электорат, «для которого важны вопросы социальной справедливости и государственных гарантий», заключил Быстров.

    Напомним, 17 мая Партия пенсионеров провела VIII Съезд, где участники объединения избрали нового лидера: Эрика Праздникова – доктора медицинских наук, заслуженного врача России. Делегаты почтили память прежнего председателя Владимира Буракова, подтвердив преемственность курса и продолжение социальных преобразований, начатых при его руководстве.

    На съезде также выбрали новый состав руководящих органов партии, утверждены руководящие и рабочие органы для координации деятельности в регионах и взаимодействия с общественными организациями. Принят и обновленный устав, который усиливает роль региональных отделений, коллективного управления и повышает требования к партийной дисциплине.

    Ключевым итогом съезда стало утверждение новой редакции программы, где особое внимание уделяется пенсионной реформе, поддержке старшего поколения, инвалидов, многодетных семей, работников бюджетной сферы и развитию системы патронажа и медицинской реабилитации.

    Партия обозначила отказ от коммерциализации здравоохранения и образования, а также сформулировала предложения по экономической политике, налогообложению, поддержке промышленности, субсидируемой аренде и социальной жилищной политике.

    Отдельным пунктом стало укрепление патриотического и нравственного воспитания, сохранение исторической памяти и ценностей. Партия пенсионеров заявила о намерении активно готовиться к выборам в Госдуму и в органы власти десяти регионов в единый день голосования 2025 года.

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    20 мая 2025, 04:36 • Новости дня
    Хорошавцева обвинили в шести эпизодах мошенничества

    Суд сообщил о шести эпизодах мошенничества экс-президента Башнефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшему главе «Башнефти» Виктору Хорошавцеву инкриминируют шесть преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ.

    Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев был заочно арестован в России, передает РИА «Новости». Согласно официальным судебным документам, ему предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ.

    В постановлении говорится: «В отношении Хорошавцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ».

    Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый действовал в соучастии с неустановленными и не задержанными лицами.

    Суд отметил, что эти лица контролировали движение средств, которые, как полагают следователи, были похищены путем перевода в подконтрольные структуры.

    Заочный арест Хорошавцева был санкционирован судом в конце марта текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева.

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    20 мая 2025, 05:45 • Новости дня
    Корабли Северного флота провели учения по поиску субмарин

    Экипажи отработали атаку подлодки и стрельбу торпедой на учениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Северный флот провел учения в Баренцевом море с участием корабельной поисково-ударной группы, в ходе которых были выполнены практические стрельбы по подводным целям.

    Учения корабельной поисково-ударной группы Северного флота прошли в Баренцевом море, сообщает ТАСС.

    В маневрах приняли участие большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», которые отработали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, а также применение противолодочного вооружения. Район учений был заранее закрыт для гражданских судов и авиации.

    В пресс-службе Северного флота отметили, что в ходе учений корабли действовали во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27 смешанного авиационного корпуса. Экипажи выполнили торпедную стрельбу по условной подлодке, используя практический боезапас: обычную торпеду без боевой части. Помимо этого, моряки произвели пуски ракетно-бомбового вооружения по морским целям.

    «Также экипажи больших противолодочных кораблей выполнили задачи по отражению налета авиации и беспилотных летательных аппаратов и борьбе с безэкипажными катерами», – сообщили в пресс-службе флота. Все элементы боевой подготовки были выполнены согласно плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи кораблей Балтфлота «Уренгой» и «Казанец» выполнили учебные стрельбы по морским, воздушным и надводным целям в Балтийском море.

    Корветы Тихоокеанского флота России приняли участие в совместных учениях «Пассекс» с фрегатом тайских военных после визита в Таиланд. Корабль Балтийского флота во время учений у побережья Калининградской области применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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    20 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений.

    Дипломат отметила, что спекуляции Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами и конкретными шагами, передает ТАСС.

    По ее словам, для Киева сейчас наступает важный момент для принятия решений в свете недавних заявлений и шагов украинской стороны, которую дипломат назвала «истеричными и противоречивыми».

    Захарова указала, что российская сторона не ожидает проявления здравого смысла от Банковой, однако надеется, что у киевской власти возобладает инстинкт сохранения остатков государства. Захарова выразила мнение, что именно это может вынудить Киев занять более конструктивную позицию на переговорах.

    Накануне Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

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    20 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о радикализации миграционной среды в России
    Бастрыкин заявил о радикализации миграционной среды в России
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В российской миграционной среде зафиксирован рост радикализации, а количество уголовных дел против должностных лиц, связанных с миграцией, значительно увеличилось, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

    О радикализации миграционной среды в России Бастрыкин заявил на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что многие мигранты не стремятся к интеграции в российское общество, а среди них увеличивается число приверженцев радикальных исламских течений, которые пытаются распространять террористические идеи и вербовать соотечественников.

    «Характерной чертой является радикализация миграционной среды. Среди мигрантов много тех, кто не стремится интегрироваться в наше общество. Въезд на территорию Российской Федерации приверженцев радикальных течений ислама с целью распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовка, подготовка к совершению терактов нарастает», – заявил Бастрыкин.

    Также глава СК сообщил, что за 2024 год было возбуждено 918 уголовных дел по фактам преступлений должностных лиц, занимающихся легализацией миграции, что значительно превышает аналогичные показатели прошлого года. Форум проходит под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что число преступлений террористической направленности с участием мигрантов увеличилось в 2,7 раза. Глава Следственного комитета также предложил возложить расходы на жилье и медицинскую страховку трудовых мигрантов на бизнес.

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    20 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    В Рособрнадзоре заявили о мерах к родителям-мигрантам не сдавших экзамены детей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае второй неудачной попытки сдачи экзамена по русскому языку родителям детей-мигрантов грозит административное наказание за невыполнение обязательств, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

    В случае если ребенок-мигрант не справился с тестом по русскому языку для поступления в школу, у него есть право пересдать экзамен, сказал Музаев, передает ТАСС.

    В течение трех месяцев после первой неудачи родители должны самостоятельно организовать обучение, чтобы ребенок смог повторно попробовать пройти тест.

    Если и вторая попытка окажется неуспешной, МВД обязано принять меры уже не к ребенку, а к родителям.

    «Они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», – указал глава ведомства.

    Речь идет об административной ответственности родителей за то, что они не обеспечили необходимый уровень владения русским языком своим детям.

    Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что почти 2 тыс. детей мигрантов попытались получить допуск к тестированию по русскому языку, но 81% заявителей получили отказ из-за проблем с документами.

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    20 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Украина начала отбор «политических» заключенных для обмена с Россией

    Украинские СИЗО начали формировать списки «политических» заключенных для обмена

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по формуле «1000 на 1000», сообщили украинские СМИ.

    Руководство украинских СИЗО предлагает гражданам Украины, обвиняемым по «политическим» статьям, согласиться на включение в списки для готовящегося обмена пленными с Россией, передает ТАСС.

    Как сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники среди адвокатов, соответствующие предложения получают те, кто проходит по делам о коллаборационизме или госизмене. В основном речь идет о гражданах, арестованных за фотографирование военных объектов, поджоги автомобилей и предпринимателях.

    Аналитики отмечают, что желание Киева расширить списки на обмен связано с возможной нехваткой российских пленных на Украине после реализации договоренностей по формуле «1000 на 1000».

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее подчеркивал, что вместе с пленными Киев должен отпустить гражданских, которых удерживает за поддержку России.

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) допустил возможность масштабного обмена военнопленными в ближайшие дни.

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили учесть драматическую ситуацию с пророссийскими политическими заключенными на Украине.

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    20 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Бастрыкин предложил развивать внутреннюю миграцию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо развивать внутреннюю миграцию в государстве, давать рабочие места жителям регионов с высоким уровнем безработицы, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Изменения следует внести в концепцию государственной миграционной политики, развивая внутреннюю миграцию, заявил Бастрыкин, передает ТАСС.

    «У нас есть территории, где большая безработица. Например, Псковская, Вологодская области, Карелия. Почему оттуда не завозить граждан России?» – сказал он.

    Нужно требовать, чтобы работодатели в первую очередь принимали на работу именно россиян, а уже потом мигрантов, также важно обеспечить достойные гарантии и зарплаты российским специалистам при приеме на работу.

    Также глава СКР сообщал, что в российской миграционной среде зафиксирован рост радикализации.

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    20 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Трамп признал жертвы русских во Второй мировой войне самыми большими

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно русские понесли наибольшие человеческие потери в годы Второй мировой войны, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Трамп во вчерашнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным признал, что русские принесли в жертву свои жизни больше всех во Второй мировой войне, передает ТАСС.

    Как подчеркнул представитель Кремля, Трамп поделился, что в Америке ему многие просто не верят, что русские принесли в жертву свои жизни больше всех.

    Также Ушаков добавил, что американский президент отметил важность вклада России в победу над фашизмом, несмотря на скептицизм части американского общества.

    Ранее президент США заявлял, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне.

    Президенты России и США во время телефонного разговора отметили значимость исторического партнерства двух стран и подчеркнули теплоту отношений в те годы.

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