Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В Госдуме предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому
В Госдуму внесли проект об отмене экзамена по русскому для части мигрантов
Правительство предложило освободить трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка при получении разрешения на работу.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, освобождающий трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства при подаче заявления на выдачу разрешения на работу, передает РИА «Новости». Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что такая мера позволит сократить временные издержки при привлечении иностранных специалистов и повысить эффективность удовлетворения потребностей российской экономики, особенно при реализации крупных инвестиционных проектов.
Кроме того, законопроект предусматривает увеличение срока предоставления документа, подтверждающего знание русского языка, для квалифицированных специалистов, которые трудоустраиваются по профессии из перечня, утвержденного Минтрудом. Эта инициатива направлена на более плавную языковую адаптацию иностранных кадров в России.
Ранее Рособрнадзор предложил ввести устную часть экзамена для мигрантов.
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