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В подмосковном Королеве загорелась бывшая поликлиника
В Королеве пожар в заброшенном здании поликлиники привел к угрозе обрушения
В подмосковном городе Королев вспыхнул пожар в пустующем здании медицинского учреждения, причем тушение огня серьезно осложняется высоким риском обрушения конструкций.
Возгорание охватило неэксплуатируемое здание в Подмосковье, передает РИА «Новости». На месте работают специалисты противопожарных служб, пытающиеся справиться с огнем в сложных условиях.
«В городе Королев произошел пожар в заброшенном здании поликлиники. Огонь вспыхнул на первом этаже комплекса, после чего перекинулся на второй», – сообщили в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».
Сейчас на территории происшествия задействованы сотрудники региональной спасательной службы и федеральной противопожарной охраны. Специалисты отмечают, что ликвидировать возгорание изнутри здания невозможно из-за угрозы обрушения несущих конструкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года на юге Москвы загорелось реконструируемое здание старой поликлиники.
В октябре 2025 года огонь охватил трехэтажное строение на Волгоградском проспекте с последующим частичным обрушением кровли.
Месяцем ранее на востоке столицы из-за сильного пожара обрушилась крыша металлокаркасного комплекса на площади 2500 квадратных метров.