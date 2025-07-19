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Москвичей предупредили о предстоящих ливнях с грозами
Вечером в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы на фоне повышения температуры воздуха до плюс 27 градусов и снижения атмосферного давления.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. По его словам, на погоду столицы будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоном над югом Белоруссии.
В результате в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, а осадки, преимущественно в виде кратковременных дождей и ливней, вероятны в южных и западных районах Московской области. Самые сильные грозовые дожди ожидаются ближе к вечеру непосредственно в столице.
Температура воздуха в субботу составит от плюс 25 до плюс 27 градусов в Москве и от плюс 23 до плюс 28 градусов по области. Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление опустится до 745 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.
В воскресенье, как уточнил метеоролог, временами также будут дожди, днем возможны грозы. Температура ночью составит от плюс 17 до плюс 19 градусов, днём от плюс 23 до плюс 25 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные в Москве ожидаются привычные для июля осадки до 15 миллиметров, но без тропических ливней.
К концу следующей недели дневная температура в столичном регионе приблизится к +30 градусам, а ночью достигнет +20 градусов.
Синоптики ранее заявили о начале устойчивой летней погоды в Москве.