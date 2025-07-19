Синоптик предупредил москвичей о возвращающейся жаре в +30 градусов

Tекст: Ирма Каплан

«В Москве и области на следующей неделе в пятницу, субботу и воскресенье ночные температуры составят +15...+20 градусов, а днем будет +24...+29 градусов», – сказал он ТАСС.

По словам Вильфанда, такие температуры – климатическая норма, согласно метеорасчетам за последние 30 лет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог сообщал, что на выходных 19 и 20 июля в столичном регионе ожидается снижение дневной температуры до значений климатической нормы и сохранение дождей по всей территории.

А в начале новой недели москвичей ожидает устойчивая летняя погода с дневными температурами около +25 градусов и незначительными осадками.

