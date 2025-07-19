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Синоптик предупредил москвичей о возвращающейся жаре в +30 градусов
К концу следующей недели дневная температура в столичном регионе вновь приблизится к отметке в +30 градусов, а ночами ожидается до +20, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москве и области на следующей неделе в пятницу, субботу и воскресенье ночные температуры составят +15...+20 градусов, а днем будет +24...+29 градусов», – сказал он ТАСС.
По словам Вильфанда, такие температуры – климатическая норма, согласно метеорасчетам за последние 30 лет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог сообщал, что на выходных 19 и 20 июля в столичном регионе ожидается снижение дневной температуры до значений климатической нормы и сохранение дождей по всей территории.
А в начале новой недели москвичей ожидает устойчивая летняя погода с дневными температурами около +25 градусов и незначительными осадками.