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    Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    18 июля 2025, 14:09 • Новости дня

    Синоптики сообщили о начале устойчивой летней погоды в Москве

    Вильфанд сообщил о начале устойчивой летней погоды в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Москвы в ближайшие дни ожидает устойчивая летняя погода с дневными температурами около 25 градусов и незначительными осадками, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Период устойчивой летней погоды наступает в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Вильфанда.

    По его словам, температура воздуха в городе на выходных и в течение следующей недели будет соответствовать климатической норме для конца июля – дневные значения составят примерно 25 градусов.

    Вильфанд подчеркнул: «В Москве наступает период устойчивой, однородной летней погоды. Именно такой, какой она и бывает в начале третьей декады июля. Температурный режим соответствует норме». Он добавил, что в субботу ожидается переменная облачность, ночью осадков не будет, днем возможны кратковременные дожди. В воскресенье осадки станут более заметными, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

    По расчетам метеорологов, за выходные выпадет от 3 до 12 миллиметров осадков, но необычных или экстремальных явлений не прогнозируется. Ночные температуры в эти дни будут в пределах 10-19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 24-26 градусов.

    С началом новой недели дожди пойдут на убыль, однако атмосферное давление останется пониженным, что приведет к облачной погоде. В ночь на понедельник ожидается 15-17 градусов, днем – 24-26. Во вторник температура может немного понизиться до 22-23 градусов, затем к середине недели вновь вернется к отметкам около 25 градусов днем и 15-16 – ночью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики пообещали москвичам два дня без дождей.

    Столичный регион ранее побил рекорды по количеству осадков за последние десятилетия.

    Вильфанд спрогнозировал в Москве смену барического поля на выходных.

    17 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Индия заявила о готовности заменить российскую нефть в случае новых санкций
    Индия заявила о готовности заменить российскую нефть в случае новых санкций
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индия сможет обеспечить свои потребности в нефти даже в случае введения санкций США против российских энергоносителей, заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.

    Министр отметил, что не испытывает беспокойства по поводу возможных ограничений, подчеркнув: «Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», передает РБК со ссылкой на Reuters.

    Пури отметил, что Индия уже диверсифицировала поставки нефти и газа, сотрудничая с такими странами, как Бразилия и Канада. Кроме того, за последние годы число государств, у которых Индия закупает газ, выросло с 27 до 40.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности ввести пошлины и санкции в отношении России через 50 дней.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

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    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    «Просто озверели»: Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ
    «Просто озверели»: Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала слова министра обороны Германии о готовности немецких военных убивать российских солдат в случае конфликта с НАТО.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, передает ТАСС. Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что вооруженные силы ФРГ будут готовы убивать российских военных, если Россия нападет на одну из стран НАТО.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что подобная риторика свидетельствует об агрессивном настрое руководства Германии по отношению к России. В ответ на слова Писториуса она заявила: «Просто озверели», выразив возмущение открытыми угрозами в адрес российских солдат.

    Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.

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    17 июля 2025, 20:40 • Новости дня
    Экс-депутат Рады объяснил отказ США принять Умерова в качестве посла Украины

    Экс-депутат Рады: Умерова не назначили послом Украины в США из-за гражданства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что Госдепартамент уведомил МИД Украины о невозможности утверждения Руслана Умерова послом Украины в Вашингтоне из-за его американского гражданства, пишут украинские СМИ.

    По законам США, гражданин страны не может быть послом иностранного государства в Америке, отмечает издание «Страна».

    В то же время официальных подтверждений наличия американского гражданства у Умерова не поступало, хотя его семья давно живет в США почти в полном составе. Ранее о трудностях с согласованием кандидатуры Умерова в Вашингтоне сообщал нардеп Ярослав Железняк.

    Согласно версии, озвученной близкими к офису президента, Умерова решили оставить на Украине, поскольку он считается эффективным руководителем переговорной группы по вопросам взаимодействия с Россией. В случае назначения послом он бы утратил возможность продолжать эти функции.

    Напомним, Владимир Зеленский предложил назначить Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США вместо нынешнего главы дипломатической миссии.

    Зеленский заявил, что Умерова на посту главы Минобороны заменит премьер Денис Шмыгаль, а самого Умерова планируют отправить послом в США.

    Ранее Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью.

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    17 июля 2025, 17:20 • Новости дня
    Москвичка потребовала от актера Певцова компенсацию и извинения

    Жительница Москвы потребовала от Дмитрия Певцова компенсацию и извинения

    Москвичка потребовала от актера Певцова компенсацию и извинения
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Тверской суд Москвы поступило исковое заявление о защите чести и достоинства к депутату и актеру Дмитрию Певцову с требованием компенсации.

    Согласно картотеке суда, истцом выступает Александра Тищенко, ответчиком – Дмитрий Певцов. Иск подан 14 июля, дата рассмотрения дела пока не определена, передает РИА «Новости».

    По информации «Московского комсомольца», иск связан с закрытием драмтеатра «Мел» в районе Отрадное, который работал около 30 лет, его деятельность прекратилась в 2024 году. Истец пыталась попасть на прием к Певцову для обсуждения ситуации с театром, но, по данным издания, ей это не удалось.

    Александра Тищенко требует взыскать с Дмитрия Певцова компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей, а также публичных извинений за, как утверждает истец, оскорбительные высказывания в ее адрес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской о защите чести и достоинства, взыскал с нее около 280 тыс. рублей.

    В мае Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника к Эдгарду Запашному о защите чести.

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    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    17 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено командиру Егорова и Кантарии

    Путин присвоил звание Героя России командиру поднявших знамя над Рейхстагом солдат Бересту

    Звание Героя России присвоено командиру Егорова и Кантарии
    @ rslovar.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно почетного звания Героя России советскому офицеру Алексею Бересту.

    Берест являлся командиром Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, передает ТАСС. В указе отмечается, что звание присвоено за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны». Берест ушел из жизни в 1970 году, будучи одним из ключевых участников штурма Рейхстага.

    В 2005 году на Украине ему также было присвоено звание героя страны, однако после госпереворота киевский режим начал курс на прославление нацистов и уничтожение памяти о советских героях.

    Алексей Берест родился под Харьковом. Добровольцем пошел в Красную армию, прошел всю Великую Отечественную. 30 апреля лейтенант Берест получил приказ водрузить Знамя Победы на куполе Рейхстага – и успешно его выполнил. По заданию командования он вел переговоры о сдаче с остатками гарнизона Рейхстага. Был представлен к званию Героя Советского Союза, однако был награжден орденом Красного Знамени. После отставки поселился в Севастополе, позднее переехал на родину жены - в Ростов-на-Дону.

    В апреле стало известно, что правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии Георгий отправился в зону проведения спецоперации.

    Боевая операция Красной армии по захвату Рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.

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    17 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вблизи Ельца в Липецкой области рыбаки запечатлели на видео момент поражения украинского беспилотника российским боевым вертолетом Ка-52, сообщают СМИ.

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетает над местом, где находятся очевидцы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. Вслед за ним летит российский вертолет Ка-52. В определенный момент экипаж вертолета выпускает снаряд по цели, после чего в небе происходит взрыв.

    Рыбаки громко прокомментировали произошедшее словами: «Хорош! Красава!».

    Ранее экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    18 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    Грузия заявила о намерении «Глобальной партии войны» открыть второй фронт против России
    Грузия заявила о намерении «Глобальной партии войны» открыть второй фронт против России
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Глобальная партия войны» готовит Европу к войне с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Лидеры Евросоюза выступают с острой военной риторикой, происходит вооружение Украины, ей передают дальнобойное оружие, усиливаются антироссийские санкции, отставные генералы говорят о подготовке в ближайшее время к войне с Россией», – сказал он, отметив также увеличение военных расходов в странах Евросоюза.

    По его словам, «глобальная партия войны» на фоне заявленной борьбы с «глубинным государством» президента США Дональда Трампа старается перенести тяжесть решения украинского вопроса полностью на Европу.

    Ираклий Кобахидзе заявил, что в итоге может произойти «одновременное разрушение и Европы и России», так как «"глобальная партия войны" планирует продолжить войну России и Украины за счет Европы».

    Премьер-министр Грузии заявил, что в этих условиях открытие в Грузии «второго фронта» против России «не только по-прежнему актуально, но и еще более принципиально для "глобальной партии войны"».

    По словам председателя правительства Грузии, для вовлечения его страны в военные действия «глобальная партия войны» с привлечением структур ЕС усиливает давление, «используя рычаг отмены либерального визового режима как последний козырь».

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    17 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Машину президента Ирана заправили разведенным водой бензином

    Президент Пезешкиан поехал на такси из-за разбавленного бензина в служебной машине

    Машину президента Ирана заправили разведенным водой бензином
    @ Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время поездки в Тебриз президент Ирана был вынужден пересесть в такси, поскольку все автомобили его кортежа остановились после заправки.

    Инцидент произошел, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан следовал в город Тебриз, сообщает NasrNews. По данным издания, все три автомобиля из президентского кортежа не смогли доехать до пункта назначения после заправки топливом. В ходе проверки выяснилось, что причиной остановки двигателей стал бензин, смешанный с водой.

    В публикации отмечается: «После заправки у всех трех автомобилей кортежа, не успевших доехать до Такестана, заглох двигатель. При проверке выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что в машинах оказался бензин, смешанный с водой. Пезешкиан отправился в Тебриз на частном такси».

    Таким образом, глава государства продолжил путь в Тебриз на частном такси. Официальных комментариев от администрации президента пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали иностранный танкер в Оманском проливе, на борту которого обнаружили около 2 млн литров контрабандного топлива. Тегеран заявил, что взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет продолжаться, но перейдет к новому формату из-за изменений в обстоятельствах.

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    17 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Швейцарский военный: Украина сможет обороняться еще около 50 дней
    Швейцарский военный: Украина сможет обороняться еще около 50 дней
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные могут продержаться на поле боя против российской армии не дольше 50 дней, полагают в Европе, сообщил подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

    «Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя», – заявил Боссхард. Он отметил, что Трамп публично признал сложившуюся ситуацию на Украине как вышедшую из-под контроля, передает ТАСС.

    По мнению аналитика, нынешний президент США располагает ограниченным запасом времени для оказания помощи украинским военным. Боссхард считает, что Вашингтону важно стабилизировать ситуацию на линии фронта до того момента, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский выступят с новыми инициативами по дипломатическому урегулированию конфликта, направленными к России.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации на Украине.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

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    18 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    «Автоваз» назвал стартовую цену на новую Lada Iskra
    «Автоваз» назвал стартовую цену на новую Lada Iskra
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продажи новой Lada Iskra, которая появится в трех вариантах кузова по цене от 1,249 млн рублей, стартуют 20 июля 2025 года одновременно в Тольятти, Москве и Петербурге.

    Стартовая цена на Lada Iskra составит 1,249 млн рублей, передает ТАСС. Модель будет доступна в трех версиях кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Продажи стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге, приурочены к 59-летию Автоваза.

    Первая партия автомобилей уже поступила в дилерские центры этих городов, а в другие регионы поставки начнутся в течение нескольких недель. Стартовая цена модели заявлена для седана в комплектации Comfort с двигателем 1,6 литра, мощностью 90 лошадиных сил и механической трансмиссией.

    «При этом,с самого начала продаж на Lada Iskra доступны скидки до 20% в рамках государственных программ субсидированного кредитования для отдельных категорий покупателей, включая многодетные семьи, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО», – говорится в сообщении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о запуске производства Lada Iskra и минивэна Sollers SP7 с акцентом на локализацию комплектующих. На Петербургском международном экономическом форуме показали новейшую Lada Iskra и другие российские автоновинки. Минимальная цена Lada Iskra названа.

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    18 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

    По словам Каллас, Евросоюз вводит ограничения против 105 танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти. Также в «черный список» попал нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, передает ТАСС.

    Новые ограничения стали частью расширения санкционных мер Евросоюза против России.

    Ранее послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Словакия заявила об отказе блокировать этот пакет ограничений.

    США отказались присоединяться к инициативе ЕС по понижению потолка цен на нефть из России в рамках новых санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

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    17 июля 2025, 20:27 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о победе России над инфляцией

    Bloomberg сообщил о долгожданной победе России над инфляцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рост цен в России в июне замедлился, что может свидетельствовать о переломном моменте в динамике инфляции, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные и комментарии участников рынка, заголовок публикации звучит как «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией», передает Газета.Ru.

    Центробанк отмечает, что впервые за долгое время его жесткая денежно-кредитная политика показывает ощутимые результаты. Годовая инфляция в России по-прежнему составляет около 9%, что вдвое выше целевого уровня ЦБ, однако темпы роста цен в июне существенно снизились, приблизившись к желаемым значениям.

    В регуляторе оценивают динамику инфляции на основе сезонно скорректированных месячных данных.

    Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в июле будут обсуждаться варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и больше. Кроме того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России замедляется быстрее, чем предполагалось ранее.

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    17 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Володин призвал МВД проверить Минтруд из-за квот для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД обратить внимание на работу Министерства труда в связи с составленным перечнем профессий для иностранных специалистов.

    По его мнению, возникли вопросы к содержанию списка сфер, куда можно пригласить работников из-за рубежа без необходимости сдавать экзамен по русскому языку и истории России, передает РИА «Новости».

    Володин в ходе заседания указал, что Министерство труда включило в перечень такие профессии, как водители, продавцы, демонстраторы одежды и социальные работники. По его мнению, эти работники должны знать законы России и язык, чтобы безопасно выполнять свои обязанности. «Демонстраторы одежды. Что у нас своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь идет. Затем социальные работники. Это вообще о чем мы говорим?» – заявил спикер Госдумы.

    Он подчеркнул, что по принятому законопроекту и подзаконным актам может быть открыт список направлений, куда на льготных условиях попадут иностранцы, которые обязаны владеть русским языком и знать законы страны. Володин потребовал от Минтруда разъяснить, почему в перечень внесены категории, для которых знание языка обязательно.

    Спикер напомнил, что депутаты отражают вопросы и обращения граждан, которых волнует, зачем приглашаются на такие должности иностранные специалисты, если эти профессии могут быть заняты россиянами.

    В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект, освобождающий трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства при подаче заявления на выдачу разрешения на работу.

    Ранее Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.

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    Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира

    Тупица, который не снижает ставку, плохо справился с ремонтом штаб-квартиры в Вашингтоне и которого надо уволить. Такой характеристики удостоился глава ФРС США Джером Пауэлл от президента США Дональда Трампа. Это шокировало мировые экономические элиты и рынки. Потому что финансовая стабильность США, мировая гегемония доллара и способность Америки жить с высоким уровнем долга строилась в том числе на независимости Федрезерва. Подробности

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    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

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    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику

    Ровно 50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась легендарная теперь уже стыковка советского космического корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон». Можно уверенно сказать, что без этого события и советская, и российская космонавтика выглядела бы принципиально иначе. Почему и как именно? Подробности

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    Израиль радикально решает «проблему Сирии»

    Израиль празднует очередную победу. «Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу – на семи фронтах», – заявляет израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Почему на этот раз Тель-Авив предпринял молниеносную операцию против новых сирийских властей – и можно ли верить в официальное объяснение такого вмешательства? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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