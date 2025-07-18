Синоптики сообщили о начале устойчивой летней погоды в Москве

Вильфанд сообщил о начале устойчивой летней погоды в Москве

Tекст: Мария Иванова

Период устойчивой летней погоды наступает в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Вильфанда.

По его словам, температура воздуха в городе на выходных и в течение следующей недели будет соответствовать климатической норме для конца июля – дневные значения составят примерно 25 градусов.

Вильфанд подчеркнул: «В Москве наступает период устойчивой, однородной летней погоды. Именно такой, какой она и бывает в начале третьей декады июля. Температурный режим соответствует норме». Он добавил, что в субботу ожидается переменная облачность, ночью осадков не будет, днем возможны кратковременные дожди. В воскресенье осадки станут более заметными, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

По расчетам метеорологов, за выходные выпадет от 3 до 12 миллиметров осадков, но необычных или экстремальных явлений не прогнозируется. Ночные температуры в эти дни будут в пределах 10-19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 24-26 градусов.

С началом новой недели дожди пойдут на убыль, однако атмосферное давление останется пониженным, что приведет к облачной погоде. В ночь на понедельник ожидается 15-17 градусов, днем – 24-26. Во вторник температура может немного понизиться до 22-23 градусов, затем к середине недели вновь вернется к отметкам около 25 градусов днем и 15-16 – ночью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики пообещали москвичам два дня без дождей.

Столичный регион ранее побил рекорды по количеству осадков за последние десятилетия.

Вильфанд спрогнозировал в Москве смену барического поля на выходных.