Синоптики пообещали москвичам два дня без дождей

Tекст: Евгения Караваева

Влияние атмосферного фронта на погоду в Москве ослабло, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. После 15 часов, согласно данным метеостанций, в городе прекратились дожди, небо стало яснее. В отдельных районах юга Московской области кратковременные осадки возможны до 19-20 часов, однако в целом регион постепенно освобождается от дождей.

Северный скандинавский антициклон постепенно занимает место фронта, благодаря чему ночью облака рассеются, а вероятность дождя снизится до минимума. Во второй половине ночи могут образоваться туманы, которые исчезнут утром с потеплением. Минимальные температуры ночью в Москве составят от плюс 15 до плюс 17 градусов, в области – от плюс 12 до плюс 17.

В пятницу днем осадки не ожидаются, за исключением юга Подмосковья, где к полудню возможны кратковременные грозовые дожди. В Москве воздух прогреется до плюс 26 – плюс 28, по области – до плюс 29 градусов, на севере области – до плюс 22.

Ночь на субботу и первая половина выходного дня пройдут без осадков. Утром температура составит плюс 14 – плюс 16 в Москве и плюс 11 – плюс 16 в Подмосковье. К вечеру субботы с приближением циклона с территории Белоруссии в регион вернутся грозовые дожди, однако днем воздух также успеет прогреться до плюс 26 – плюс 28 градусов.

В воскресенье ожидается облачная и дождливая погода, температура в Москве составит плюс 23 – плюс 25, в Подмосковье – от плюс 21 до плюс 26.

Напомним, столичный регион побил рекорды по осадкам за последние десятилетия.