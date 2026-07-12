Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?2 комментария
На подлете к Москве ликвидировали 40 дронов с начала суток
С начала суток противовоздушная оборона успешно отразила массированную атаку, ликвидировав 40 направлявшихся к российской столице вражеских беспилотных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр Сергей Собянин в своем канале в Max.
Ранее он сообщил об отражении еще трех беспилотников, летевших на Москву.
Всего за день подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали 40 вражеских объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников.
В воскресенье Собянин сообщил, что на подлете к российской столице ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата.