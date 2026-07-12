На подлете к Москве ликвидировали 40 дронов с начала суток

МЧС Москвы опровергло слухи об инциденте на столичном НПЗ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Столичный главк МЧС опроверг информацию об инциденте на Московском НПЗ, передает ТАСС.

«В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по г. Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», – подчеркнули в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце несколько украинских беспилотников долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о локализации возникшего пожара. Позже сотрудники МЧС полностью потушили огонь на территории предприятия.