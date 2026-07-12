  • Новость часаЭксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    12 июля 2026, 14:33 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку дронов, направлявшихся в сторону российской столицы, на месте работают специалисты экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении вражеских дронов, передает ТАСС.

    «Ещё три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил глава города.

    Позднее градоначальник добавил информацию о ликвидации еще четырех аппаратов. В результате общее количество сбитых беспилотников достигло семи.

    На местах падения фрагментов продолжают работу профильные специалисты, обеспечивая безопасность территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в воскресенье мэр столицы сообщил о ликвидации девяти дронов ВСУ.

    Позже силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять вражеских аппаратов.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны перехватило 152 украинских беспилотника.

    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400

    Власти Турции опровергли слухи о перепродаже российских зенитных систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам в обмен на истребители F-35.

    Заместитель председателя Партии справедливости и развития Хасан Ялчин назвал спекуляциями сообщения о передаче российских комплексов С-400 другим государствам, передает ТАСС. Он также отверг связь этого вопроса с возвращением Анкары в американскую программу по производству истребителей F-35.

    «Обсуждаются различные спекуляции. Вопрос С-400 абсолютно не связан с проблемой F-35. <…> Если вновь возникнет вопрос продажи [С-400] другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, мне кажется не очень разумным», – заявил политик в эфире местного канала.

    Ранее турецкая пресса сообщила о возможной перепродаже систем ПВО одной из стран Персидского залива, среди которых назывались ОАЭ и Катар. Официальная Анкара эти данные пока не комментировала.

    Турция приобрела четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вследствие этой сделки Соединенные Штаты исключили республику из программы разработки истребителей нового поколения F-35.

    Ранее в субботу МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    12 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне

    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого

    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что в городе Вишневом Киевской области, где произошел взрыв, склад с оружием был размещен в жилой зоне, среди домов.

    Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

    «Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», – приводи РИА «Новости» фразу Зеленского из вечернего обращения.

    Он добавил, что подобное произошло вопреки инструкциям и спрашивать за это следует у руководителей структур «Укроборонпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом.


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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хкгсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    12 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    Российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии

    Tекст: Катерина Туманова

    Младший лейтенант Андрей Иванов с помощью дрона вычислил скрытые позиции украинских войск, что позволило оперативно уничтожить технику и личный состав готовящегося к атаке противника.

    Военнослужащий ВС России Андрей Иванов предотвратил атаку ВСУ, выполняя  задачи по воздушной разведке на одном из ключевых тактических направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Выявив угрозу, младший лейтенант передал точные координаты на командный пункт. После открытия огня российскими артиллеристами Иванов продолжил следить за ситуацией с воздуха. Боец корректировал удары расчетов и фиксировал на видео процесс поражения целей.

    В военном ведомстве добавили, что благодаря оперативной передаче данных и грамотной корректировке огня вражеские машины и личный состав были полностью ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки. Амулет из алтайского кедра спас российского бойца от гибели.

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    12 июля 2026, 02:24 • Новости дня
    Комбриг ВСУ попал в базу «Миротворца» после расправы над мирными жителями

    Комбриг ВСУ Лучанов попал в базу «Миротворца» после расправы

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов оказался в списке экстремистского «Миротворца» из-за приказа подчиненным похитить и убить двух братьев в Киевской области.

    Авторы экстремистского украинского ресурса вменяют офицеру ВСУ превышение служебных полномочий в личных целях. Также его обвиняют в действиях, направленных на дискредитацию украинской армии, передает ТАСС.

    Ранее девять военнослужащих этого подразделения были задержаны за похищение и убийство двух братьев в Киевской области. Лучанов самовольно покинул часть и объявлен в розыск. Все фигуранты уголовного дела отстранены от исполнения служебных обязанностей.

    По данным прессы, офицер приказал наказать мужчин из-за оскорбления его жены. Родственники жертв сообщили, что в ночь на 28 июня группа солдат ворвалась к братьям во двор и увезла их в неизвестном направлении.

    Лучанов командовал бригадой с февраля текущего года. До этого он руководил штабом штурмового полка «Скала», который оказался в центре крупного скандала из-за пыток мобилизованных.

    В мае в социальных сетях появилось видео из 155-й бригады с избиением связанного солдата на глазах у сослуживцев. Тогда командир категорически отрицал свою причастность к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили в розыск самовольно покинувшего часть командира бригады ВСУ Лучанова. Польского политика Усендека тоже внесли в базу «Миротворец», как и сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске.


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    12 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» раскрыли легенды ВСУ при маскировке в Черниговской области

    ВС России узнали легенды ВСУ при маскировке в Черниговской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и узнали, как боевики ВСУ, прикомандированные в Черниговскую область, намерены маскироваться.

    «В Черниговской области в период с 21 по 28 июля будет работать комиссия ГШ ВСУ, которая должна дать оценку готовности региона к размещению личного состава и качеству позиций по рубежу сёл Березна – Сосница – Реутинцы. В качестве легенды-прикрытия противник использует встречи с родственниками пленных и пропавших без вести солдат ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе, где был освобожден Бачевск, стрелковые бои идут в окрестностях Уланово и на подступах к Малой Слободке.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19  участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвинулись за сутки до 400 метров. В ходе наступления штурмовики взяли в плен двоих солдат ВСУ.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 600 метров. Стрелковые бои продолжаются в сёлах Волоховское, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    При этом в посёлке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники.

    «В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские пограничник (1 пого) бежали с занимаемых позиций в районе Устиновки», – рассказали бойцы.

    Из сводки следует, что за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии. ВС России лишили ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке.

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    11 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боксер Мурат Гассиев на турнире IBA.PRO 19 в Москве выиграл у немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

    Гассиев встретился на ринге с Питером Кадиру в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Бой прошел в рамках турнира IBA.PRO 19 в Москве и завершился досрочно, сообщило РИА «Новости».

    Судья зафиксировал победу Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде. Таким образом, российский боксер успешно защитил принадлежащий ему чемпионский пояс WBA.

    В послужном списке 32-летнего Гассиева 34 победы, из них 27 нокаутом, при двух поражениях.

    До этого, 26 июня, экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от своих чемпионских титулов, после чего Гассиев был признан полноценным чемпионом WBA.

    «Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», – сказал Гассиев ТАСС после победы.

    Для 29-летнего Кадиру поражение в Москве стало вторым в профессиональной карьере при 23 победах.

    Ранее в этот вечер россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.

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    12 июля 2026, 06:26 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять беспилотников ВСУ были ликвидированы на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.

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    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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