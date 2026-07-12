Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?0 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку дронов, направлявшихся в сторону российской столицы, на месте работают специалисты экстренных служб.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении вражеских дронов, передает ТАСС.
«Ещё три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил глава города.
Позднее градоначальник добавил информацию о ликвидации еще четырех аппаратов. В результате общее количество сбитых беспилотников достигло семи.
На местах падения фрагментов продолжают работу профильные специалисты, обеспечивая безопасность территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в воскресенье мэр столицы сообщил о ликвидации девяти дронов ВСУ.
Позже силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять вражеских аппаратов.
Несколькими днями ранее Министерство обороны перехватило 152 украинских беспилотника.