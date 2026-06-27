Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?0 комментариев
Элитный банный комплекс загорелся в центре Москвы
Возгорание произошло в банном комплексе Басманного района Москвы, куда экстренно направили пожарно-спасательные подразделения для ликвидации огня.
ЧП случилось в центральной части города, на место инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, сообщает «360».
В разное время этот комплекс посещали юморист Павел Воля вместе со своей супругой, гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Также среди гостей были замечены актер Станислав Ярушин, футбольный тренер Леонид Слуцкий и телеведущая Ксения Бородина, популярный актер Павел Прилучный, сообщает Shot.
В апреле прошлого года крупный пожар произошел в банном комплексе на востоке Москвы.
Огонь повредил семь строений на площади полторы тысячи квадратных метров.
В мае текущего года один человек пострадал при возгорании столичного хостела.