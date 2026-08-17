Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Мантуров назвал главные условия для повышения рождаемости в России
Мантуров заявил о важности участия бизнеса в реализации демографической политики
Стабильность занятости, уверенность в доходах и возможности для карьерного роста являются определяющими факторами при планировании семьи, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Мантуров заявил, что правительство придает особое значение корпоративным программам поддержки семей, передает РИА «Новости».
Первый вице-премьер отметил, что в реализации демографической политики ключевая роль принадлежит государству. По словам Мантурова, работодатели должны занимать активную позицию и помогать сотрудникам преодолевать повседневные трудности.
Также он отметил, что многие компании уже компенсируют затраты на детские сады и предлагают гибкие условия труда для родителей. Он призвал активно изучать и распространять этот опыт, подчеркнув важность партнерства бизнеса с региональными властями. Предприятия могут участвовать в создании яслей, лагерей и школьных секций.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте суммарного коэффициента рождаемости в 20 российских субъектах.
В мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о выплатах миллиона рублей при рождении ребенка сотрудникам крупных компаний.
Президент России Владимир Путин отметил ключевую роль работодателей в демографической политике страны.