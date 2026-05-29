  Лента новостей
    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 14:34 • Новости дня

    Матвиенко сообщила о выплатах 1 млн рублей родителям в крупных компаниях

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России более 100 компаний выплачивают по 1 млн рублей сотрудникам при рождении ребенка, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по демографической политике.

    «Более 100 компаний в России выплачивают миллион рублей сотрудникам, у которых родился ребенок. Процесс уже заметен, и он чувствуется», – подчеркнула она, уточнив, что речь идет о крупных предприятиях, для малого и среднего бизнеса такие суммы пока непосильны, передает РИА «Новости».

    По словам спикера, важна не только материальная поддержка, но и общая философия заботы о семьях. В ряде компаний открываются комнаты матери и ребенка, создаются корпоративные детские сады.

    Матвиенко напомнила, что с сентября этого года при приеме на работу для женщин с ребенком до трех лет будет запрещено устанавливать испытательный срок, и отметила, что работающие родители благодаря таким мерам чувствуют себя более защищенными.

    Матвиенко добавила, что ответственное отношение к работающим родителям повышает репутацию предприятий, укрепляет доверие и способствует более высоким результатам труда. Она сообщила, что системный разворот бизнеса в сторону поддержки семьи уже находит отклик у региональных властей, в некоторых субъектах приняты законы о поддержке социально-ответственного бизнеса.

    Спикер напомнила о существовании ГОСТа «Корпоративный демографический стандарт» и ЭКГ-рейтинга, которые носят рекомендательный характер и пока не дают компаниям льгот, но предприниматели все активнее включаются в демографическую повестку, рассматривая ее как общую задачу государства, общества и бизнеса.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об обновлении правил выдачи пособий многодетным семьям.

    28 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Никола Пашиняна о возможном росте благосостояния Армении, несмотря на ослабление связей с Москвой, призвал армянского премьера подтвердить эти обещания на деле.

    «Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», – сказал министр «Вестям».

    Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни попытался убедить общественность в том, что власти страны не опасаются роста цен на сырье при ухудшении связей с Россией, поскольку рассчитывают разбогатеть, превратив Армению в «перекресток мира».

    Напомним, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях денонсации соглашения для Армении.


    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    28 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН

    Российский МИД вызвал посла Великого Герцогства Люксембург в Москве Томаса Райзена и заявил ему решительный протест.

    Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реакция последовала на состоявшуюся 19 мая в Люксембурге эксгумацию останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине, передает РИА «Новости».

    «28 мая в МИД был вызван посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Томас Райзен. Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине.», – сказала Захарова на брифинге.

    По ее словам, российская сторона расценила действия люксембургских властей как пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. Она также указала на неонацистский характер киевского режима, подчеркнув, что его существование, по оценке Москвы, обеспечивается финансированием западных партнеров, включая Люксембург, и заявила об обоснованности решения о проведении специальной военной операции.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе.

    Кремль назвал опасными для Европы планы Киева прославлять нацистов.

    28 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти заложили в новую дорожную стратегию до 2036 года модернизацию техосмотра автомобилей, ключевые результаты которой ожидаются в 2028 году, отмечают СМИ.

    Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, в плане предусмотрено обновление системы техосмотра транспорта, пишут «Известия». В документе отдельно отмечено: «Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения». За подготовку этих решений будут отвечать Минтранс, МВД и Минсельхоз, от них ожидают доклад в 2028 году.

    Сейчас обязательный техосмотр проходят легковые такси, грузовики и автобусы. Владельцы легковых автомобилей – физические лица обязаны проходить проверку только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспорта.

    План по реализации стратегии включает более 260 мероприятий. Ключевая цель документа – сократить смертность на дорогах как минимум в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России приняло план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Ранее Министерство внутренних дел разработало обновленную версию постановления правительства об усилении контроля за процедурой технического осмотра с 1 сентября 2026 года.

    До этого Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков предложили с помощью дорожных камер контролировать наличие у автомобилей не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт техосмотра.

    28 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Армянская сторона уведомила о нежелательности присутствия некоторых граждан России в качестве электоральных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва предварительно направила данные представителей в строгом соответствии с требованиями Еревана, передает ТАСС.

    «Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. Все, как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии», – заявила дипломат.

    Ограничения коснулись трех депутатов Государственной думы. Кроме того, в республике отказались принимать представителя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    28 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армянскую плодоовощную продукцию в Россельхознадзоре признали не соответствующей российским требованиям, а также стандартам ЕАЭС.

    Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя РФ остается основным рынком ее сбыта, заявили РИА «Новости» в Россельхознадзоре.

    «Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза», – подчеркнули в ведомстве.

    Там напомнили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано министерство сельского хозяйства, а вопросы госполитики в агросфере передали министерству экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    Глава ведомства Сергей Данкверт заявил о наличии проблем с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, и сообщил о продолжающихся инспекциях на армянских предприятиях.

    28 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В борьбе стран за лидерство в области искусственного интеллекта Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин и назвал пять из них.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    «Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов», – сказал президент.

    Вторым преимуществом, по его словам, является то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ. Третье преимущество – это наличие в России необходимого  интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в области образования и академической науки.

    Российский лидер также отметил, что развитие ИИ требует огромных энергозатрат. «У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ. Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики», – подчеркнул Путин.

    Еще одним необходимым условием развитие инструментов ИИ является солидное, финансирование разработок. «Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов», – заявил российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.

    28 мая 2026, 23:15 • Новости дня
    Сборная России уступила Египту в товарищеском матче
    Tекст: Катерина Туманова

    Товарищеская встреча в Каире завершилась поражением российской национальной команды от египтян, единственный гол забил Мостафа Абдельрауф.

    Матч между национальными командами прошел в четверг и завершился победой хозяев со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

    Решающий мяч на 65-й минуте отправил в ворота российской сборной Мостафа Абдельрауф. При этом лидер египетской сборной Мохамед Салах пропустил игру.

    На стадионе за игрой команд следили более двух тысяч болельщиков из России. Представители футбольного союза отметили, что «это самый массовый выездной сектор на сборной в этом десятилетии».

    В актуальном рейтинге ФИФА египетская команда находится на 29-й позиции, российская занимает 36-ю строчку.

    Впереди у египтян участие в чемпионате мира, который пройдет летом в США, Мексике и Канаде. Российские футболисты планируют провести две товарищеские встречи: 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде, где они сыграют с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РФС сообщил о матчах России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Игру футбольных сборных России с Египтом перенесли на другой стадион. Ассоциация футбола Иордании объявила о проведении 4 сентября товарищеского матча со сборной России.

    28 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз должен задействовать влияние на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

    «Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», – сказала она, передает «Интерфакс».

    По словам Каллас, Европа должна гораздо активнее использовать рычаги в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, чтобы усилить такое давление. Она напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России.

    Каллас также заявила, что Евросоюз, по ее мнению, не может выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной в нынешней ситуации вокруг Украины.

    Во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России.

    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    28 мая 2026, 17:17 • Новости дня
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старинный арочный мост длиной 250 метров у села Касумкент в Дагестане не выдержал многодневных дождей и паводка, обрушились три пролета конструкции, сообщили местные власти.

    Длительные проливные дожди и подтопления стали причиной того, что в Дагестане обрушились пролеты уникального арочного моста. Инцидент произошел у села Касумкент в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГИБДД региона.

    В результате продолжительных дождей и подъема уровня воды в реке Чирагчай обрушились три пролета моста общей длиной 40 метров. Для движения машин организован объезд по мосту на 16-м километре автодороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост.

    В администрации Сулейман-Стальского района напомнили, что мост длиной 250 метров был построен в 1929 году. Тогда путь в села Сулейман-Стальского, Курахского, Хивского, Агульского и других районов Араканской долины проходил только через Касумкент.

    До строительства моста людей останавливала полноводная река Чирагчай, которую приходилось переходить пешком на свой страх и риск. Арочная конструкция считалась уникальной для своего времени и за почти сто лет существования несколько раз реконструировалась, однако нынешний паводок она не выдержала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане другой мост на перегоне Каякент – Берикей также разрушился из-за сильных дождей.

    Позже в республике на федеральной трассе «Кавказ» возле поселка Мамедкала еще один мост обрушился после подъема уровня воды.

    А в Сулейман-Стальском районе временный мост между селами Касумкент и Шихикент был смыт паводком.

    28 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    YouTube начал ограничивать VPN-зрителей в России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские пользователи с включенным VPN столкнулись на YouTube с блокировкой части спортивных и телевизионных роликов и предупреждениями о необходимости отключения сервисов обхода ограничений.

    Площадка YouTube начала ограничивать в России доступ к части видео для пользователей с активным VPN, пишет «Коммерсантъ». У ряда каналов новые ролики могут не отображаться совсем либо при запуске появляется запрос отключить сервис обхода блокировок. В первую очередь речь идет о каналах с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где строже контролируется эксклюзивный показ контента по регионам.

    Собеседники издания на медиарынке считают, что изменения не связаны исключительно с Россией и не означают блокировку всего контента платформы. По оценке директора по SMM и ORM агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, происходит поэтапное ужесточение контроля за региональными правами. Он отмечает, что рынок стриминга и цифровых трансляций подорожал, особенно в спорте, музыкальных концертах, телевизионном контенте и эксклюзивных лицензиях.

    «Когда пользователь смотрит видео через VPN, он фактически перемещается в другую юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не были приобретены либо принадлежат другому дистрибьютору», – объяснил руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Он указал, что для правообладателей это прямые убытки и нарушение лицензионных договоров, а платформа снижает риск судебных претензий и поддерживает ценность территориальных лицензий.

    Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев рассказал, что механизм работает не по странам, а по конкретным правам на конкретные видео: одному пользователю ролик доступен, другому нет. По его словам, YouTube учитывает IP-адрес, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки использования VPN. Для российских зрителей это означает, что часть контента с жесткими региональными правами чаще будет недоступна при просмотре через VPN.

    Российские войска освободили четыре населенных пункта
    МИД Польши вызвал посла Украины из-за героизации бандеровцев
    Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа
    Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    Школьница подожгла автозаправку под Петербургом
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

