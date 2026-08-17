Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
У жителя Петербурга изъяли арсенал оружия и взрывчатку
В квартире и загородном доме петербуржца правоохранители нашли автоматы, пистолеты, винтовки, тысячи патронов и контейнер со взрывчатым веществом, сообщили в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
По месту жительства 32-летнего ранее судимого фигуранта изъяли два автомата, два пистолета, пять винтовок и более 1 тыс. патронов калибром 9 мм, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Экспертиза подтвердила пригодность арсенала для стрельбы. На даче в Кингисеппском районе Ленобласти обнаружили контейнер со взрывчаткой, а также переделанные пистолет и пистолет-пулемет.
Масштабные обыски стали результатом оперативно-разыскных мероприятий после инцидента в апреле. Тогда в парке «Александрино» Кировского района Петербурга нашли самодельное взрывное устройство.
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.
В начале июля силовики нашли подпольный оружейный арсенал в частном доме жителя Подмосковья.
В ходе весенних рейдов по всей стране сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота более 300 единиц огнестрельного оружия.
В прошлом году полицейские обнаружили крупный тайник с боеприпасами на участке у частного дома в Приморском районе Петербурга.