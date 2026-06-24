ФСБ сообщила о задержании почти 130 нелегальных оружейников за два месяца

ФСБ задержала почти 130 нелегальных оружейников и закрыла 45 мастерских

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В апреле и мае были задержаны 128 нелегальных оружейников, по местам их проживания прошли следственные действия, передает РИА «Новости».

«В апреле–мае 2026 года в 53 субъектах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъята 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», – заявили в Центре общественных связей ведомства.

Среди изъятого арсенала оказались четыре пулемета, 15 гранатометов, две штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов. Кроме того, сотрудники спецслужбы обнаружили 124 винтовки, карабина и ружья, а также 788 гранат, более 111 кг взрывчатки и свыше 189 тыс. патронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале–марте текущего года силовики задержали 150 нелегальных оружейников.

Зимой спецслужбы пресекли деятельность 86 подпольных мастеров.

Осенью прошлого года сотрудники ведомства изъяли у преступников 378 единиц огнестрельного оружия.