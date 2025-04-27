В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов, где хранились реактивные снаряды для системы HIMARS. Ведомство отметило, что всего были уничтожены склады в нескольких районах, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов и цех по сборке беспилотников.
Как указали в пресс-службе, российские войска на различных направлениях нанесли поражение скоплениям техники и живой силы ВСУ. В частности, только на Белгородском направлении потери украинской стороны составили до 75 военных, уничтожен склад горючего. В районе Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и ДНР зафиксированы потери до 235 военнослужащих, уничтожены боевая техника, артиллерийские орудия, восемь складов боеприпасов, а также американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, говорится в сообщении.
Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, поразила личный состав и технику шести механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения, уничтожила четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. На других направлениях ВСУ также понесли значительные потери: противник потерял до 250 военных на юге и до 425 бойцов в районе Миролюбовки и Богдановки. Кроме того, подразделения «Восток» и «Днепр» продолжили продвижение, уничтожили склады боеприпасов и станции РЭБ.
По данным Минобороны, за сутки российские системы ПВО уничтожили управляемую бомбу JDAM, несколько реактивных снарядов HIMARS и 124 беспилотных летательных аппарата. С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, более 53 тыс. беспилотников и более 23 тыс. единиц бронетехники, уточнили в ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив склады боеприпасов и топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в глубину обороны Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новое в ДНР и подошли к Катериновке, ранее войска России захватили позиции украинских сил на реке Жеребец, а также российские подразделения начали штурм Григоровки в ДНР.