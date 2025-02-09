С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.43 комментария
В подмосковных Химках загорелся банный комплекс
В подмосковных Химках загорелся банный комплекс, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров, пострадавших не зафиксировано, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Пожар вспыхнул на улице Железнодорожной, дом 16, охватив здание на площади 100 квадратных метров. В тушении участвуют 28 человек и семь единиц техники, передает РИА «Новости».
Как сообщила пресс-служба, возгорание произошло в бане с мансардой. Сотрудники оперативно прибыли на место и приняли все необходимые меры для локализации огня. На текущий момент информации о пострадавших не поступало.
Напомним, в субботу на востоке Москвы загорелось здание бывшего электрозавода, где находятся студии и мастерские. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или перегруз сети, в результате пострадали восемь человек, четверо из которых были госпитализированы, спасены 90 человек.