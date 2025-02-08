Названа вероятная причина крупного пожара в здании бывшего электрозавода в Москве

Tекст: Мария Иванова

Пожар в здании бывшего московского электрозавода на востоке Москвы мог быть вызван неисправностью электропроводки или перегрузом в ее работе, передает ТАСС. Оперативные службы рассматривают и другие возможные причины.

Очаг возгорания находился на втором этаже, где огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям.

На данный момент площадь пожара увеличилась до 800 кв. метров. Интенсивность горения начала снижаться. В результате пожара пострадали пять человек, информация об их состоянииуточняется.

Специалисты продолжают работу на месте происшествия, чтобы установить точные причины возгорания и оценить ущерб. Пожарные службы контролируют ситуацию и принимают меры для ликвидации последствий инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Москвы загорелось здание бывшего электрозавода, где находятся студии и мастерские.

Из здания были спасены 50 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно, ранг возгорания повысили до четвертого из пяти возможных.

Позднее сообщалось, что в результате пожара пострадали восемь человек, четверо из которых были госпитализированы, и спасены 90 человек.