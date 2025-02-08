С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.19 комментариев
Из загоревшегося бывшего электрозавода в Москве спасли 50 человек
Пожар на бывшем электрозаводе в Москве достиг четвертого ранга сложности, спасены 50 человек
На востоке Москвы из здания бывшего электрозавода, охваченного пожаром на площади 100 кв. метров, спасены 50 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно; ранг возгорания повышен до четвертого из пяти возможных.
Площадь пожара в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы составляет 100 кв. метров, передает ТАСС. Из здания спасены 50 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших в МЧС пока не поступало.
По данным РИА «Новости», пожар произошел в пятиэтажном административном здании на улице Электрозаводская. Людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. В столичном главке МЧС подтвердили, что ранг возгорания повышен до четвертого уровня из пяти возможных, что требует значительных сил пожарных для тушения.
Столичная прокуратура начала проверку инцидента. Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара, при этом сведений о пострадавших, по данным оперативных служб, нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве загорелось здание бывшего электрозавода, где находятся студии и мастерские, из окон которого слышны крики о помощи.
Ранее на этой неделе вспыхнул пожар в павильоне 58 на ВДНХ, где располагается музей славянской письменности «Слово».