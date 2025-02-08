Из загоревшегося бывшего электрозавода в Москве спасли 50 человек

Пожар на бывшем электрозаводе в Москве достиг четвертого ранга сложности, спасены 50 человек

Tекст: Мария Иванова

Площадь пожара в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы составляет 100 кв. метров, передает ТАСС. Из здания спасены 50 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших в МЧС пока не поступало.

По данным РИА «Новости», пожар произошел в пятиэтажном административном здании на улице Электрозаводская. Людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. В столичном главке МЧС подтвердили, что ранг возгорания повышен до четвертого уровня из пяти возможных, что требует значительных сил пожарных для тушения.

Столичная прокуратура начала проверку инцидента. Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара, при этом сведений о пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве загорелось здание бывшего электрозавода, где находятся студии и мастерские, из окон которого слышны крики о помощи.

Ранее на этой неделе вспыхнул пожар в павильоне 58 на ВДНХ, где располагается музей славянской письменности «Слово».