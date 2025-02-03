С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
На ВДНХ произошел пожар в музее славянской письменности
На ВДНХ в Москве произошел пожар в музее славянской письменности
В Москве на ВДНХ вспыхнул пожар в павильоне 58, где располагается музей славянской письменности «Слово», сообщили в оперативных службах.
Возгорание произошло на территории ВДНХ в Москве в павильоне 58, где находится музей славянской письменности «Слово», передает ТАСС.
По данным оперативных служб, с первого этажа здания шел густой черный дым. На данный момент причины возгорания и площадь пожара еще не установлены.
Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, чтобы локализовать огонь и предотвратить его распространение. О пострадавших или материальном ущербе пока не сообщается.
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