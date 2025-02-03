На ВДНХ произошел пожар в музее славянской письменности

На ВДНХ в Москве произошел пожар в музее славянской письменности

Tекст: Вера Басилая

Возгорание произошло на территории ВДНХ в Москве в павильоне 58, где находится музей славянской письменности «Слово», передает ТАСС.

По данным оперативных служб, с первого этажа здания шел густой черный дым. На данный момент причины возгорания и площадь пожара еще не установлены.

Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, чтобы локализовать огонь и предотвратить его распространение. О пострадавших или материальном ущербе пока не сообщается.

Ранее в Москве на Волжском бульваре произошел пожар в квартире, в результате которого погибли два человека.

В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого повреждены остекление и гипсокартонный потолок, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

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