На востоке Москвы восемь человек пострадали при пожаре в здании бывшего завода, четверо госпитализированы

Tекст: Мариия Иванова

Пожар произошел в здании на Электрозаводской улице, где расположена танцевальная студия, сообщает ТАСС. По информации столичного департамента здравоохранения, трое из госпитализированных находятся в НИИ им. Склифосовского.

Спасатели оперативно провели эвакуацию, выведя из здания 90 человек при помощи спасательных устройств и подъемных механизмов, сообщает городской главк МЧС. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось избежать серьезных последствий для жизней людей, находившихся в здании.

Следственный комитет по Москве начал проверку по факту инцидента. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, чтобы выяснить причины возникновения пожара. В скором времени будут назначены экспертизы для детального изучения обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Москвы из здания бывшего электрозавода, охваченного пожаром на площади 100 кв. метров, были спасены 50 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно, а ранг возгорания повысили до четвертого из пяти возможных. Ранее сообщалось, что в загоревшемся здании, где находятся студии и мастерские, внутри могли находиться люди, и из окон были слышны крики о помощи.