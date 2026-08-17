Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Крупнейшие водохранилища США опустели до рекордного минимума
Уровень воды в двух крупнейших водохранилищах США упал до минимума
Запасы влаги в озерах Мид и Пауэлл достигли самых низких значений за последние 30 лет, угрожая водоснабжению миллионов американцев.
Уровень воды в двух крупнейших по величине американских водохранилищах опустился до рекордно низких отметок, передает РИА «Новости».
В субботу показатель в озере Пауэлл упал чуть ниже 1072 метров 87 сантиметров, оказавшись на несколько миллиметров меньше предыдущего антирекорда, установленного в апреле 2023 года.
«Спустя менее чем две недели после того, как уровень воды в озере Мид, крупнейшем по вместимости водохранилище, рекордно упал, озеро Пауэлл, второе по размеру в стране водохранилище, постигла та же участь», – сообщает телеканал ABC. В настоящее время озеро Пауэлл заполнено лишь на 32,9%, а Мид – на 44,7%.
По данным Бюро мелиорации США, от этих водоемов и расположенных на них гидроэлектростанций зависят около 40 млн человек в семи штатах. Всего в стране насчитывается 54 водохранилища, и в девяти из них ситуация с запасами воды находится на особом контроле властей.
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