Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Иран начал выяснять судьбу трех пропавших пилотов бомбардировщиков Су-24
Тегеран продолжает поиски трех летчиков фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые пропали в марте во время боевого вылета.
Иранское внешнеполитическое ведомство задействовало дипломатические каналы для поиска пропавших экипажей с первых дней крушения боевых машин, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи заявил, что летчики выполняли задачу по нанесению ударов по позициям, откуда США атаковали Иран в ходе конфликта, начавшегося 28 февраля.
«Переписка с Красным Крестом началась 16 или 17 марта, вопросом начали заниматься как наше посольство в Дохе, так и мы в Тегеране через посольство Катара. Пока их состояние не прояснится, они будут считаться взятыми в плен», – сообщил дипломат в ходе брифинга. Багаи добавил, что Тегеран использует весь двусторонний и многосторонний потенциал для прояснения обстоятельств инцидента.
Ранее глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде отмечал, что три пилота были захвачены в плен в Катаре, однако Доха эту информацию опровергла
По данным канала CNN, в марте два иранских Су-24 находились в двух минутах от удара по крупнейшей американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, где размещалось около 10 тыс. военнослужащих США. Самолеты были сбиты катарскими истребителями F-15 и упали в море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил о пленении катарскими военными трех летчиков сбитых весной бомбардировщиков Су-24.
Власти Катара запретили иранским специалистам приезд в эмират для расследования судьбы задержанных пилотов.
Катарские системы противовоздушной обороны сбили эти два самолета после пересечения ими воздушной границы страны.