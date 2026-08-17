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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    16 комментариев
    17 августа 2026, 12:02 • Новости дня

    Иран начал выяснять судьбу трех пропавших пилотов бомбардировщиков Су-24

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран продолжает поиски трех летчиков фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые пропали в марте во время боевого вылета.

    Иранское внешнеполитическое ведомство задействовало дипломатические каналы для поиска пропавших экипажей с первых дней крушения боевых машин, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи заявил, что летчики выполняли задачу по нанесению ударов по позициям, откуда США атаковали Иран в ходе конфликта, начавшегося 28 февраля.

    «Переписка с Красным Крестом началась 16 или 17 марта, вопросом начали заниматься как наше посольство в Дохе, так и мы в Тегеране через посольство Катара. Пока их состояние не прояснится, они будут считаться взятыми в плен», – сообщил дипломат в ходе брифинга. Багаи добавил, что Тегеран использует весь двусторонний и многосторонний потенциал для прояснения обстоятельств инцидента.

    Ранее глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде отмечал, что три пилота были захвачены в плен в Катаре, однако Доха эту информацию опровергла

    По данным канала CNN, в марте два иранских Су-24 находились в двух минутах от удара по крупнейшей американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, где размещалось около 10 тыс. военнослужащих США. Самолеты были сбиты катарскими истребителями F-15 и упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил о пленении катарскими военными трех летчиков сбитых весной бомбардировщиков Су-24.

    Власти Катара запретили иранским специалистам приезд в эмират для расследования судьбы задержанных пилотов.

    Катарские системы противовоздушной обороны сбили эти два самолета после пересечения ими воздушной границы страны.

    16 августа 2026, 18:41 • Новости дня
    Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским войскам запрещено входить в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив, заявили в руководстве ВС Ирана.

    Соединенные Штаты лишены права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, передает РИА «Новости». Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами подчеркнул, что контроль над проливом выступает необходимым условием для завершения конфликта с Вашингтоном.

    «Американские войска изгнаны, и им больше не разрешен вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив. Всем следует понимать, что американские базы никак не смогут вернуться к своему прежнему состоянию, и Иран никогда этого не допустит», – заявил Хатами. Он отметил, что Ормузский пролив представляет собой геополитическую возможность для Тегерана.

    По словам генерала, ситуация на этом водном маршруте никогда не станет прежней, а контроль над ним служит ключевым условием для прекращения противостояния с США. Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о договоренности Ирана и Омана полностью открыть пролив для судоходства, что должен утвердить верховный совет нацбезопасности Ирана.

    В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных стран пытаются согласовать условия новой сделки. Президент США Дональд Трамп 9 августа заявлял, что переговоры ведутся вполсилы на фоне якобы ухудшающейся экономической ситуации в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

    До этого Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы водного маршрута.

    При этом иранские власти намеревались решать вопросы контроля над судоходством исключительно на региональном уровне без участия американской стороны.

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    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    17 августа 2026, 10:11 • Новости дня
    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС

    Die Welt: Среди погибших сотрудников ООН оказался командир ХАМАС Эль-Самхури

    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС
    @ Bianca Otero/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Во время мероприятий в честь ушедших из жизни работников международной организации выяснилось присутствие в их списках высокопоставленного члена палестинского радикального движения.

    Анналена Бербок официально почтила память погибших сотрудников ООН, передает Die Welt. Ситуация привлекла внимание специалистов из-за неоднозначного состава списков ушедших из жизни работников международной структуры.

    По данным UN Watch, среди упомянутых лиц оказался Имад Эль-Самхури. Выяснилось, что погибший числился одним из командиров в структуре палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты фракции ХДС/ХСС выступили с инициативой о вызове Анналены Бербок в Бундестаг из-за неудачи Берлина в ООН.

    В начале августа Армия обороны Израиля сообщала о ликвидации двух командиров подразделений военного крыла ХАМАС.

    В октябре 2024 года от удара израильской ракеты в секторе Газа погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН.

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    16 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фитнес-приложение Strava раскрыло маршруты более 1,3 тыс. пользователей на военных объектах США на Ближнем Востоке, став подсказкой для ударов.

    Как пишет Sky News, свыше 1,3 тыс. пользователей Strava делились тренировками с американских военных баз на Ближнем Востоке, публикуя точные маршруты и время пробежек, велозаездов и заплывов. Журналисты обнаружили тысячи таких активностей внутри объектов США на передовой войны с Ираном. Эти данные позволяли увидеть распорядок дня на базах, перемещения военнослужащих, а также схему развертывания и вывода контингентов, включая объекты, не обозначенные на общедоступных картах.

    В материале приводится пример аккаунта подрядчика ВМС США, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza, а через шесть дней Иран ударил по этому отелю, ранив двух сотрудников Пентагона. На иорданской авиабазе Муваффак-ас-Салти до начала конфликта американские военные выложили сотни тренировок.

    Во время перемирия 76% маршрутов на этой базе начинались или заканчивались у казарм в восточной части объекта, по которым 17 июля Иран нанес удар, в результате чего погибли трое военнослужащих. Эксперты, опрошенные телеканалом, сочли возможным использование Strava для разведки и назвали данные приложения угрозой безопасности, поскольку они часто связаны с настоящими именами и аккаунтами пользователей в социальных сетях.

    После обращения журналистов в Пентагоне их перенаправили в Центральное командование США (CENTCOM), но там на запрос не ответили. При этом еще в 2018 году власти США предупреждали, что Strava может использоваться для определения местонахождения военнослужащих, и тогда же были ограничены функции геолокации. Sky News также обнаружил сведения о 12 тыс. тренировок с британской авиабазы Акротири на Кипре и пробежки трех пользователей на территории израильского ядерного центра в Димоне.

    Представитель Strava заявил, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей и предоставляет им инструменты для ограничения доступа к их данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.

    Командование США планирует запретить военнослужащим на Ближнем Востоке использование личных гаджетов из-за риска утечки данных и ракетных ударов по базам.

    Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базе атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.

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    16 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран

    В ЕР рассказали о расширении мощностей 15 ключевых портов России

    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Расширение портовой инфраструктуры позволит России снизить зависимость от традиционных экспортных маршрутов, уйти от санкционных рисков и укрепить геополитическую устойчивость, сказала газете ВЗГЛЯД депутат гордумы Петропавловска-Камчатского Мария Белкина. Она предложила закрепить соответствующую задачу в Народной программе «Единой России».

    Переориентация российской внешней торговли на страны Азии, Ближнего Востока и Глобального Юга повышает требования к пропускной способности экспортной инфраструктуры. Поэтому увеличение мощности морских портов более чем на 200 млн тонн к 2030 году следует закрепить в качестве одного из приоритетов Народной программы «Единой России», считает Мария Белкина, депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Спикер отметила, что расширение портовой инфраструктуры уже проводится государством в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов». Речь, в частности, идет о модернизации 15 морских гаваней за счет бюджетных и частных инвестиций. Однако, по мнению Белкиной, включение этого направления в Народную программу позволит подчеркнуть его долгосрочное значение и усилить общественный контроль за реализацией уже принятых решений.

    По ее словам, необходимость развития портов обусловлена в том числе ограниченными возможностями других элементов экспортной логистики. Сухопутные погранпереходы и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона уже работают с высокой загрузкой, поэтому дальнейший рост внешней торговли требует совершенствования и актуализации альтернативных маршрутов.

    Особое значение эта задача приобретает для Дальнего Востока. Именно здесь проходят важнейшие маршруты переориентации российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Дальний Восток – лидер по темпам роста мощностей. Основное внимание в рамках нашей инициативы уделяется развитию угольных и контейнерных терминалов в портах Восточный, Ванино, Эльга, Суходол и Владивосток», – детализировала депутат.

    Проект затрагивает и другие регионы. На Северо-Западе речь идет о порте Усть-Луга и Мурманском транспортном узле, а на Азово-Черноморском направлении – о Новороссийске и Туапсе. «Работа на Азово-Черноморском направлении предусматривает модернизацию морских гаваней Новороссийск и Туапсе для наращивания объемов агропромышленного и сырьевого экспорта», – добавила Белкина.

    Основными источниками прироста мощностей станут строительство глубоководных терминалов, реконструкция причалов и расширение складской инфраструктуры. Приоритет, по словам депутата, будет отдан перевозкам минеральных удобрений, угля, зерновых и пищевых грузов, а также контейнерным перевозкам.

    Отдельное внимание Белкина уделила развитию международного транспортного коридора «Север – Юг». По ее мнению, этот маршрут способен укрепить позиции России в торговле с Ближним Востоком, странами Персидского залива и Южной Азией. «Помимо всего прочего, доставка товаров сокращается в 1,5–2 раза по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал», – отметила Белкина.

    Таким образом, речь идет не только об увеличении пропускной способности портов. Развитие новых маршрутов и терминалов позволит снизить логистические издержки бизнеса и уменьшить зависимость российского экспорта от транспортных направлений, которые могут контролироваться недружественными государствами. «Это снизит санкционные риски и повысит геополитическую устойчивость России», – резюмировала Белкина.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив

    Эксперт Юшков: США пытаются сбить цены на нефть вбросами про тайные перевозки через Ормуз

    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть в преддверии выборов в Конгресс. Для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного судоходства в Ормузском проливе задействуются СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Bloomberg сообщил о скрытых поставках нефти через главную ближневосточную артерию.

    «Сегодня невозможно оценить, сколько реально нефти провозится через Ормузский пролив. Однако однозначно можно сказать, что полноценного судоходства там сейчас нет», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне он счел публикацию Bloomberg о том, что через Ормузский пролив якобы провозится большой объем сырой нефти, терапевтической. «Судя по всему, она призвана успокоить рынок и сдержать рост цен на сырье», – допускает аналитик.

    Именно с этой целью, считает эксперт, агентство пишет про четыре млн баррелей, которые якобы ежедневно провозятся через Ормузский пролив судами с выключенными транспондерами.

    «Учитывая, что в Саудовской Аравии также работает обходной нефтепровод «Восток – Запад» мощностью до 7 млн баррелей в сутки, в ОАЭ действует трубопровод Хабшан – Фуджейра мощностью 1,5–1,8 млн баррелей, а Ирак перевозит с Киркукского месторождения через Турцию чуть больше полумиллиона баррелей в сутки до порта Джейхан, все это должно создать успокоительный эффект и даже снизить цены», – продолжил спикер.

    «Уменьшение стоимости энергоносителей выгодно западным странам и США. По меньшей мере, это позволит замедлить рост цен на бензин в Штатах. Это в свою очередь важно для администрации Трампа и Республиканской партии в целом в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс», – детализировал собеседник.

    И надо признать, добавляет эксперт, интересантам в некотором смысле удается добиться своих целей. «Стоимость Brent зафиксирована на отметке чуть меньше 90 долларов за баррель. Это довольно низкий показатель с учетом перекрытия Ормузского пролива», – резюмировал Юшков.

    Ближневосточные нефтекомпании продолжают экспортировать большие объемы сырой нефти из Персидского залива. Это сдерживает рост цен и снижает опасения по поводу инфляции, вызванной подорожанием энергоносителей, пишет Bloomberg.

    По словам источников издания, углеводороды переправляют через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе. Процессы не могут отследить ни трейдеры, ни аналитики – суда не сообщают о своем местоположении. Объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день, но не уточняется, насколько именно.

    «Несмотря на неоднократные обстрелы наших судов, мы полны решимости и дальше выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки и в максимально возможной степени удовлетворять потребности и выполнять обязательства перед нашими клиентами», – завили в Adnoc, государственной нефтегазовой компании ОАЭ.

    До войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти. На минувшей неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней по этому коридору ежедневно проходило 9 млн баррелей.

    Ранее сообщалось, что Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о контроле США над транспортным коридором. В то же время, Иран заявил, что артерия не откроется, пока США «не исправят свое поведение». На этом фоне стоимость транзита через Панамский канал подорожала более чем в 16 раз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис. Периоды обострения отношений Вашингтона с Тегераном вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и эффектами от этого в мировой финансовой системе.

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    16 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Иранская армия назначила награду за убитых или плененных солдат США

    Tекст: Ольга Иванова

    Командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные денежные премии за нейтрализацию американских военнослужащих, а для женщин предусмотрен двойной тариф.

    Командующий армии Ирана Амир Хатами объявил о назначении награды в 30 тыс. долларов за каждого убитого или взятого в плен американского солдата, передают РИА «Новости». По его словам, инициатива стала ответом на многочисленные просьбы граждан.

    «Учитывая большое количество запросов на участие в финансовом джихаде, был разработан план, согласно которому лицу, убившему или захватившему в плен американского солдата, армия Ирана вручит вознаграждение в размере 30 000 долларов США или 5 миллиардов иранских туманов. Иранские женщины, добившиеся успеха в этом деле, получат двойное вознаграждение», – заявил военачальник.

    Кроме того, иранские вооруженные силы намерены скупать оружие, использованное для ликвидации солдат США. Военное ведомство готово платить за него двойную рыночную цену, а взамен изъятого арсенала будет выдавать исполнителям новое вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана утвердили правило ликвидации одного американского военнослужащего за каждого погибшего иранца.

    Ранее государственное телевидение одной из иранских провинций объявило о денежном вознаграждении за захват живым пилота американского истребителя F-35.

    В августе верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назначил генерала Али Абдоллахи новым главой Генерального штаба армии.

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    17 августа 2026, 03:11 • Новости дня
    Bloomberg: Тайные перевозки нефти с Ближнего Востока сдерживают цены

    Bloomberg узнало о тайных перевозках нефти через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефтепроизводители Ближнего Востока продолжают переправлять большие объемы сырой нефти из Персидского залива: перевозка нефти через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе идет полным ходом, а объемы превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день.

    Ближневосточные производители нефти продолжают переправлять большие объемы сырой нефти из Персидского залива, что помогает сдерживать рост цен и смягчает опасения по поводу резкого роста инфляции, вызванного энергоносителями, передает Bloomberg.

    По данным агентства, торговля нефтью, осуществляемая незаметной переправкой через Ормузский пролив на танкеры в Оманском заливе, идет полным ходом, несмотря на недавние нападения на суда, сообщили источники.

    Незаметные переправы стали жизненно важным каналом снабжения для мировых рынков, которые готовились к гораздо более серьезному кризису поставок после начала войны с Ираном.

    Однако для производителей в регионе ситуация далека от нормальной: суда подвергаются неоднократным атакам, несмотря на наличие военной защиты, уточнили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива. FT узнала, что засуха и война взвинтили цены на транзит через Панамский канал. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

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    17 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа авианосца Abraham Lincoln

    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа Abraham Lincoln

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер посетил авианосец USS Abraham Lincoln, моряки которого, как писали СМИ, то и дело пытались выпрыгнуть за борт с суицидальными мотивами.

    Адмирал Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln заявил, что его пребывание на авианосце было вдохновляющим и он желал бы каждому американцу побывать на нем, чтобы испытать гордость и восхищение.

    «У ВМС США 11 действующих авианосцев, количество связанных с душевным здоровьем случаев на Lincoln сейчас одно из наименьших», – сказано в заявлении Купера, выложенном в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    Он отметил, что длительное пребывание в море могут переносить не все, так как у всех разная реакция на стресс.

    Как сообщила Wall Street Journal, визит адмирала Купера состоялся на фоне сообщений о плохих условиях жизни на авианосце Abraham Lincoln, который готовится вернуться домой после длительного боевого развертывания.

    Визит командующего Центральным командованием адмирала Купера завершил 10-дневную поездку, в рамках которой также состоялись визиты в Бахрейн, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщило командование.

    «Остановка на борту «Линкольна» состоялась на фоне сообщений о плохих условиях проживания и проблемах с психическим здоровьем у некоторых членов экипажа после девятимесячной командировки без посещений портов», – пишет Купер в колонке для газеты.

    По его словам, многое, о чем писали СМИ, «вчерашний день», так как проблемы давно разрешены. Состояние экипажа он оценил как усталое, но способное работать в полную силу.

    «На борту «Линкольна» я выяснил, что многие аспекты этих историй – это вчерашний день. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством», – приводит выдержку из его статьи ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Military Times узнала о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln. Сенатор США потребовал отчет от Пентагона о проблемах на авианосце. Центральное командование ВС США  развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.

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    17 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    В МИД Ирана указали на участие Канады в конфликте в угоду США

    Tекст: Катерина Туманова

    Канада ввязалась в конфликте против Ирана ради угоды США, которые в отношении Оттавы действуют не самым корректным образом, отметил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Иранский дипломат напомнил, как Вашингтон называет Канаду своим 51-м штатом, вводит тарифы на канадские товары, оскорбляет Канаду и угрожает наказать её за дым от лесных пожаров. При этом ответ Оттавы на это все: «Слушаюсь, сэр!»

    «Тем временем Оттава участвует в незаконной войне по выбору под руководством США против Ирана, чтобы умилостивить Вашингтон! Какова награда?» – задался вопросом Багаи в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран, среди которых была и Канада.

    После того, как американский президент 8 июля объявил об окончании режима прекращения огня, стороны продолжают противостояние. В частности, командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив. При этом Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.


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    17 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    Министр безопасности Израиля призвал убивать палестинцев каждую ночь

    Министр Израиля Бен-Гвир призвал убивать палестинцев каждую ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил в подкасте бывшего заложника ХАМАС Рома Браславски о необходимости ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Бен-Гвир заявил, что израильские силы должны «убивать 30 или 40» человек в Газе каждую ночь и выходить за рамки «тех, кто представляет опасность… в данный конкретный момент».

    «Там есть люди, недостойные жизни. Им не место в обществе. Они даже не люди», –  передает слова израильского министра AlJazeera.

    Бен-Гвир выразил несогласие с решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху сократить удары по анклаву. Министр, чьи позиции укрепились в преддверии октябрьских выборов, пообещал Браславскому добиваться его участия в казнях палестинских заключенных по новому закону.

    В ходе дискуссии Бен-Гвир также призвал к тому, чтобы палестинцев побудили навсегда покинуть Газу. Наряду с новым израильским поселением на этой территории он считает «всю Газу нашей».

    Браславски был охранником на музыкальном фестивале во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года. Его похитили и освободили осенью 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров. Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями.

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    17 августа 2026, 11:46 • Новости дня
    Невестка султана Брунея лишилась королевских титулов за дерзкое поведение

    Султан Брунея лишил невестку всех титулов за неподобающее поведение

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Брунея лично распорядился аннулировать все династические привилегии 33-летней супруги своего сына из-за проявленного ею недостаточного уважения к монаршей особе.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил одну из своих невесток всех королевских титулов за «неподобающее поведение», передает портал News.com.au.

    «Султан Брунея лишил одну из своих невесток всех королевских титулов из-за того, что она, предположительно, оскорбила его поведением, неподобающим для члена королевской семьи», – цитирует издание заявление офиса верховного камердинера.

    Распоряжение было отдано главой государства лично. Наказанию подверглась 33-летняя Пенгиран Рабиатуль Адавийя, супруга принца Абдула Малика, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении отмечается, что женщина продемонстрировала «недостаточное уважение» к монарху, однако конкретные детали проступка не раскрываются.

    Хассанал Болкиах был коронован 1 августа 1968 года. Осенью 2022 года, после смерти британской королевы Елизаветы II, он стал самым долгоправящим монархом в мире. Бруней известен как первое государство в Юго-Восточной Азии, утвердившее шариат на законодательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сын норвежской кронпринцессы получил тюремный срок за серию избиений.

    В прошлом году британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов.

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    17 августа 2026, 11:11 • Новости дня
    МИД Ирана: США и Израиль сорвали сделку с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Мария Иванова

    Подписание соглашения о безопасности судоходства между Тегераном и Маскатом приостановилось на фоне вмешательства третьих стран и сложной обстановки в регионе, заявил представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Диалог Исламской республики с соседним государством столкнулся с серьезными препятствиями, передает ТАСС. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи возложил ответственность за задержку на Вашингтон и Тель-Авив.

    «Разработка дорожной карты морского судоходства с Оманом затянулась из-за сложностей в сфере безопасности, вызванных действиями США и сионистского режима, большого числа участников и саботажа со стороны деструктивных сил», – заявил дипломат.

    По словам представителя министерства, стороны пытаются создать механизм для защиты прав прибрежных государств и обеспечения безопасного прохода коммерческих судов. Ранее, 5 августа, дипломат отмечал успешное согласование координат нового маршрута. При этом немедленное открытие пролива пока не планируется, поскольку этот шаг напрямую зависит от дальнейших действий американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран и Оман договорились о создании безопасного морского маршрута.

    Ранее арабские телеканалы сообщили о принципиальном согласии двух стран полностью возобновить судоходство.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал скорое завершение двусторонних консультаций.

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    17 августа 2026, 12:18 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в триллионном экологическом ущербе

    Иран связал экологический ущерб Персидского залива с действиями США

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский МИД объяснил, что оценка экологического вреда в триллионы долларов относится к полувековой военной активности США в районе Персидского и Оманского заливов.

    Предполагаемая оценка ущерба окружающей среде Персидского и Оманского заливов в триллионы долларов складывалась в результате действий США в регионе за последние пятьдесят лет, а не из-за недавних боевых операций, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

    Дипломат пояснил, что речь идет о длительном воздействии американского военного присутствия.

    Поводом для разъяснений стала его запись в соцсети о нефтяном загрязнении у берегов иранского острова Кешм, предположительно вызванном инцидентом с иностранным балкером.

    В ней Багаи допускал, что ущерб прибрежным водам Ирана может достигнуть триллионов долларов, и ставил вопрос об ответственности США и их союзников за военную активность в регионе.

    На брифинге, который транслировало иранское телевидение, представитель МИД заявил: «Нанесенный окружающей среде Персидского и Оманского заливов ущерб не ограничивается последними шестью месяцами или годом, а военного присутствия США и их союзников, с которым столкнулся наш регион в течение последних пяти десятилетий».

    По его словам, это постоянное присутствие с использованием новейших вооружений, проведением маневров и боевых действий нанесло «колоссальный ущерб, оценивающийся в триллионы долларов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил США и Израиль в нефтяном загрязнении побережья острова Кешм после их атак на иранскую энергетическую инфраструктуру.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил о масштабном загрязнении вод Персидского залива и Оманского моря и оценил ущерб прибрежным районам Ирана в триллионы долларов.

    Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а эскалация конфликта привела к фактической блокировке Ормузского пролива.

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    17 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Иран и США в последнюю минуту договорились продлить перемирие

    Тегеран и Вашингтон договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней

    Tекст: Мария Иванова

    Иран и США согласились сохранить режим тишины еще на 60 дней, поскольку действие подписанного в июне меморандума истекает уже в понедельник.

    Соединенные Штаты и Иран достигли окончательной договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Информацию об успешном завершении диалога подтвердил саудовский канал Al Arabiya.

    «Поступила информация о согласии на продление 60-дневного перемирия между Ираном и США», – сообщили источники телеканала.

    Собеседники также добавили, что срок действия предыдущего меморандума о взаимопонимании истекает в понедельник. Известно, что первоначальный документ стороны подписали в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В июле иранский МИД констатировал кризис в исполнении документа из-за взаимных военных ударов.

    Для подготовки окончательного мирного договора стороны сформировали специализированные технические группы.

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