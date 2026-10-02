Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Российские химики разработали правила ответственного использования ИИ
Химики разработали семь принципов ответственного применения ИИ в науке
Отечественные исследователи сформировали свод этических норм для авторов публикаций, допускающий применение алгоритмов при подготовке материалов под строгим контролем человека.
Отечественные специалисты и редакторы журналов подготовили рекомендации по применению нейросетей в исследовательской работе, передает ТАСС. «ИИ можно применять для перевода, редактирования, структурирования текста и других вспомогательных задач, однако научные выводы, проверка фактов и ссылок и ответственность за публикацию остаются за человеком», – считают авторы инициативы.
Сам факт работы с алгоритмами не должен служить поводом для отклонения рукописи. Ученые предложили семь базовых принципов, связывающих технологии с ответственностью создателя. Авторам необходимо лично проверять факты, открыто заявлять об использовании программ и ограничивать их роль лишь допустимыми задачами.
Машина не может выступать полноправным соавтором, поскольку лишена способности нести юридическую ответственность за результат. В разработке новых стандартов приняли участие 20 академиков и два вице-президента Российской академии наук. Документ уже опубликован в профильных изданиях с прицелом на мировую издательскую практику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.
Ранее Высшая школа экономики впервые в России утвердила регламент использования подобных технологий для студенческих научных работ.