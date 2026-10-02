США отправили батареи Patriot для защиты союзников на Ближнем Востоке

США развернули дополнительные батареи Patriot в Саудовской Аравии и Катаре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вашингтон перебросил зенитные комплексы на Ближний Восток еще в сентябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. «Американские военные в последние недели отправили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов в Саудовской Аравии и Катаре», – уточняется в публикации.

Этим шагом Соединенные Штаты стремятся убедить союзников в безопасности их инфраструктуры на случай возобновления вооруженного конфликта с Ираном. В Саудовской Аравии американская система прикроет ключевое нефтяное предприятие, а в Катаре батарея обеспечит безопасность газового объекта.

Для проведения возможных масштабных боевых операций Вашингтону потребуется использовать саудовское воздушное пространство. Однако Эр-Рияд вряд ли даст на это разрешение, если усомнится в надежной защите собственных ресурсов.

В августе президент США Дональд Трамп отказался от планов нанести удары по иранским предприятиям. Лидеры Саудовской Аравии и Катара отговорили его от атаки из-за страха за свою энергоинфраструктуру. В итоге американский лидер сделал выбор в пользу экономического давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября президент США Дональд Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану. Власти Саудовской Аравии столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для отражения постоянных атак. В конце прошлого месяца Париж решил отправить военнослужащих и системы ПВО для защиты саудовских энергетических объектов.