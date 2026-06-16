  • Новость часаУкраинский дрон повредил Московский НПЗ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай прокладывает цифровой шелковый путь на зло доллару
    Юрист: Россия в Гааге подтвердила право на Крым и Азовское море
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    Украинские дроны повредили Московский НПЗ
    Вэнс заявил о бесплатном проходе судов через Ормуз в течение 60 дней
    Британия собралась снабжать Украину ураном два года
    Власти Крыма начали выявление скрытых активов украинских олигархов
    При крушении бомбардировщика B-52 в США погибли восемь членов экипажа
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Семьи «на аутсорсе» не бывает

    Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.

    14 комментариев
    16 июня 2026, 09:21 • Новости дня

    Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации

    Врач Мнацаканян рассказал об участившихся тяжелых ранениях грудной клетки на СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    За последний год характер боевых травм на СВО изменился: основной удар теперь чаще приходится на верхнюю часть тела, а не на нижние конечности.

    Заведующий хирургическим отделением Скадовской больницы Ширак Мнацаканян рассказал об изменении характера ранений участников спецоперации, передает РИА «Новости».

    Видеозапись с его комментариями предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Меняется … этажность. Если в прошлом году это было, скажем так, нижние отделы, ниже таза, то сейчас это ранения выше таза, как правило, с тяжелыми ранениями органов уровня грудной клетки», – сообщил Мнацаканян. Врач пояснил, что ранее подрывы на минах в основном приводили к ампутациям ног.

    Сейчас ситуация иная из-за тактики противника. Вооруженные силы Украины применяют взрывные устройства, начиненные мелкими поражающими элементами, а также мины, способные приподниматься над землей перед детонацией. Такие устройства могут срабатывать от магнитов или датчиков движения.

    Кроме того, хирург обратил внимание на использование украинскими военными пластиковых деталей в качестве поражающих элементов. Подобные фрагменты не отображаются на рентгеновских снимках, что серьезно осложняет процесс оказания медицинской помощи пострадавшим бойцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начиняют боеприпасы для беспилотников невидимыми на рентгене пластиковыми элементами.

    Противник применяет замаскированные под обычные комки грязи самодельные мины.

    Несколькими днями ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по больнице в Херсонской области.

    15 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс зданий Киево-Печерской лавры получил повреждения от удара ракетой американского зенитного комплекса Patriot, сообщило Министерство обороны России.

    Здания исторического монастыря пострадали в результате попадания снаряда зенитного ракетного комплекса производства США из-за возможного использования просроченных боеприпасов, сообщает в Max Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Согласно подтвержденной информации, причиной инцидента могла стать неисправность системы ПВО. В министерстве отметили, что некорректная работа комплекса могла быть вызвана передачей украинской стороне ракет с истекшим сроком годности западными странами.

    Ранее военкоры сообщил, что масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов.

    Украинские власти договаривались с западными союзниками о покупке старых зенитных боеприпасов с истекающим сроком годности.

    Ранее Министерство обороны подтверждало факты разрушений в Киеве вследствие падения украинских ракет ПВО.

    В понедельник Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Фото и видео удара по Лавре смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (8)
    15 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко

    Шарий: Украинские СМИ подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко

    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко
    @ Kamelot/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский блогер Анатолий Шарий увидел на фотографии СМИ с якобы уничтоженными уникальными костюмами из фильмов на киностудии имени Довженко крылья дронов FP-2.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале обратил внимание на публикацию украинского издания «Новое Время». Журналисты выпустили материал об «уничтожении тысяч уникальных нарядов» на киностудии имени Довженко. Однако на прикрепленных кадрах, по его словам, оказались запечатлены крылья дронов FP-2.

    Подобная оплошность прессы подтвердила давние опасения общественности. Выяснилось, что сборку военных аппаратов намеренно прячут в знаковых и культовых местах. «Правильно ли это? Ну не мне судить. А костюмы жалко», – прокомментировал ситуацию блогер.

    Ранее российская армия поразила цех по производству беспилотников на территории киевской киностудии имени Довженко.

    Из-за массированных ударов по военным целям жители украинской столицы столкнулись с временным прекращением подачи электроэнергии.

    Фото и видео ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (3)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре

    Эксперт Скачко: Власти Украины годами уничтожают Киево-Печерскую лавру

    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти в последние годы целенаправленно и методично «уничтожали» лавру: выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса были переданы раскольникам ПЦУ. Теперь украинские ПВОшники сами повредили лавру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он напомнил, что киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали лавру так, что от нее осталось «одно лишь название».

    Собеседник напомнил, что из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».

    «Теперь еще и криворукие украинские ПВОшники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.

    «На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», – подчеркнул Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что в украинских пабликах понеслись крики про «русских безбожников и сатанистов, которые уничтожают лавру». «В этой связи очень хочется напомнить, что лавра для политических укропитеков не является святыней вообще», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Помните, как сотрудники «музея» Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами православных святых? Из пещер. А помните бесовские пляски возле лавры и духовный подвиг одиночек, которые молились за спасение душ бесноватых и за лавру, за монахов? А помните, как полиция и боевики пришли в лавру выгонять «московских попов», потому что лавру отдали ПЦУ? А как в трапезной лавры снимали кулинарное шоу про сакральные украинские блюда?» – указал Медведев.

    Более того, с 2014 года ВСУ последовательно уничтожали храмы в Донбассе, а с 2022-го храмы Русской православной церкви уже на всей территории страны регулярно подвергаются атакам. «В Курской области вспомните осквернение храмов. Нарочитое. Бесовское. Храм в Артемовске сколько раз специально обстреливали. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай), глумление над храмами РПЦ явление совершенно языческого порядка», – считает журналист.

    Журналист назвал «религиозной, антихристианской войной» эпизоды, когда украинские раскольники штурмуют «неправильные» храмы. «Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры. Стрельба по неправильному храму – это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа. Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь – это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура», – пишет Медведев.

    По его оценкам, нынешние крики о храме выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. «Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре решили обеспокоиться после попадания ракеты. По крайней мере, русские люди, православные люди совершенно определенно скорбят о том, что так произошло. Но, Бог даст, мы нашу лавру восстановим. В то и веруем», – заключил он.

    Ранее в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», – говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что российские вооруженные силы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».

    Напомним, в ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны назвало это ответом на террористические акты киевского режима.

    В украинской столице были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко; предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

    Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ; компании «Укр Армо Тех», занимающейся сборкой боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации, осуществляющим выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов.

    Также поражен «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ. В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным Минобороны, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (5)
    16 июня 2026, 03:48 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской после падения фрагментов дрона, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате пожара в Красноармейском районе никто не пострадал. Для ликвидации огня оперативно привлекли 32 специалиста и семь единиц специальной техники, сообщил оперштаб в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее в Темрюкском районе Кубани в результате падения обломков дронов загорелся морской терминал.

    При возгорании от БПЛА на морском терминале в Краснодарском крае погиб человек.

    До этого фрагменты сбитого аппарата попали в многоквартирный жилой дом в Краснодаре. Весной аналогичный инцидент с падением частей БПЛА спровоцировал пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Власти Украины форсировали эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска
    Власти Украины форсировали эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска
    @ Darko Vojinovic/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские власти ускорили вывоз стратегически важных производств из населенных пунктов Дружковка и Славянск из-за продвижения российских войск, сообщило российское Минобороны.

    Киевский режим форсирует эвакуацию ключевых предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска из-за быстрого наступления подразделений Южной группировки в районе Константиновки, указало ведомство в Max.

    В Дружковке уже началась подготовка к вывозу мощностей машиностроительного завода, который занимался ремонтом бронетехники ВСУ. Аналогичные меры коснулись метизного завода и предприятия «Ремсчетмаш», производящего электротехническое оборудование.

    В Славянске планируется эвакуация машиностроительного завода, заводов «Славтяжмаш», «Бетонмаш» и «Зевс-керамика», где также ремонтировали военную технику. Кроме того, вывозу подлежит Государственный НИИ высоких напряжений, задействованный в сборке беспилотников.

    Масштабность и срочность перемещения заводов на запад Украины указывают на то, что Киев готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации и ее скорому переходу под контроль Вооруженных сил России, указало ведомство.

    Ранее Министерство обороны сообщало, что киевский режим начал срочно вывозить стратегически важные объекты из Краматорска и Дружковки.

    Источник сообщал, что в начале мая российские войска вплотную подошли к пригородам Дружковки.

    Комментарии (3)
    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    ВС России за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке
    ВС России за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские бойцы выбили противника из множества строений в городе Константиновке в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки за сутки очистили от неприятеля более 100 зданий в Константиновке, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что бои ведутся за юго-западную часть населенного пункта.

    Всего в полосе ответственности Южной группировки ВСУ потеряли до 140 военнослужащих. Также уничтожены четыре  бронемашины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные продолжили зачистку Константиновки от заблокированных формирований противника. Днем ранее штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

    Кроме того, российские военные установили флаги над местной администрацией и металлургическим заводом.

    Комментарии (5)
    15 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    Российские войска уничтожили в Харькове предприятия по сборке украинских дронов

    Минобороны сообщило об уничтожении завода по производству беспилотников ВСУ

    Российские войска уничтожили в Харькове предприятия по сборке украинских дронов
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие ВС России точечным ударом беспилотника поразили территорию бывшего харьковского завода «Промсвязь», где располагались мощности по выпуску комплектующих для украинских беспилотных аппаратов, сообщило Минобороны.

    «В ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе «Герань-2» «Сикер» был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО «Промсвязь»», – говорится в сообщении в канале ведомства в Max.

    По данным разведки, в разрушенном корпусе работали компании «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп». Они специализировались на создании боевых частей для ракет и дронов большой дальности. Ресурсы противника уже подтвердили полное уничтожение промышленного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские беспилотники «Герань» поразили цех производства украинских дронов в районе Чугуева Харьковской области.

    В ночь на 15 июня Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку на киевские предприятия по сборке беспилотников.

    В начале месяца ударные аппараты уничтожили аналогичный объект ВСУ в районе Катериновки.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 02:59 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о просьбе Ватикана и Израиля к России отвести войска из Киева

    Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Россию отвести войска из Киева

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни конфликта на Украине Ватикан и израильские посредники обратились к России с просьбой отвести войска из Киева, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мне известно, что определенные стороны – и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники – говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», – сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya.

    Белорусский лидер добавил, что, несмотря на такие оценки и обращения, боевые действия не были остановлены, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что в первые дни противостояния на Украине советовал киевскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко заявил, что международное сообщество пыталось убедить Москву остановить боевые действия, после чего российское командование вывело войска от Киева.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    Минобороны раскрыло цели ударов на Украине

    Минобороны: ВС России поразили завод «Радар» в Киеве и цеха по производству БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на террористические действия киевских властей армия России поразила киевский завод «Радар», цех по производству БПЛА на территории киностудии им. А.П. Довженко, сообщает Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации ночью осуществили масштабную атаку на украинские предприятия, сообщило в Max Минобороны.

    Целями стали заводы, занимающиеся разработкой и сборкой беспилотников большой дальности, а также производством радиолокационных систем.

    Под удар попали мощности завода «Радар», цеха по производству БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии имени Довженко, предприятия «Беспилотные технологии» и авиаремонтный завод. Кроме того, поражены объекты компаний «Завод Маяк», «Буревестник», харьковские промышленные площадки и терминал «Новой почты», где хранилась продукция двойного назначения.

    Российские военные также атаковали аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, включая территориальные центры комплектования в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были успешно достигнуты.

    Минобороны в понедельник сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Фото и видео ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Захарова прокомментировала победу России в арбитражном суде в Гааге

    Захарова: Нам обещали «Гаагу» – мы ее получили

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение международного арбитражного суда в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

    «Нам обещали «Гаагу» – мы ее получили», – написала Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия одержала убедительную победу в международном арбитраже в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщил МИД.

    Юрист Алексей Исполинов заявил о блистательной победе России в арбитраже и о тщательной подготовке аргументов по принадлежности Азовского моря и законности строительства Крымского моста.

    Ранее глава российской делегации Геннадий Кузьмин заявил об успешном представлении позиции России на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

    Пришедшие к власти на Украине после евромайдана украинские политики и чиновники неоднократно угрожали России Гаагским трибуналом.

    Комментарии (2)
    16 июня 2026, 06:59 • Новости дня
    Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск
    Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, их распределили по подразделениям на Волчанском направлении, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер».

    «В Черниговской области после мятежа на полигонах учебного центра «Десна» мобилизованных украинцев до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57 омпбр и 127 отмбр на Волчанском направлении», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении войска ГВ «Север» продвигаются вглубь области и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Уланово, Марьино, Бачевска, сел Садки, Новая Сечь и поселка Хотень.

    В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, по позициям ВСУ у Бачевска и в районе Уланово нанесены удары ТОС российскими подразделениями РХБЗ.

    В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 500 м, бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе сохраняются стрелковые бои в лесных массивах, возле села Михайловка и вдоль железнодорожных путей к районному центру, российские штурмовые группы продвинулись до 600 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Лосевки, Митрофановки, Казачьей Лопани, Светличного, Липцов, Избицкого, Бугаевки, Варваровки, Колодезного и села Уды.

    Российские штурмовые подразделения ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 500 м, стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и лесных массивах Волчанского района.

    Допросы военнопленных показали, что многие украинские националисты держатся на позициях свыше 150 суток без нормального продовольственного и медицинского обеспечения.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в лесных массивах возле Петро-Ивановки и продвинулись на двух участках до 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, после чего бунт был подавлен.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    ВС России поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 453 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 162 654 беспилотника, 662 ЗРК, 29 785 танков и других бронемашин, 1 736 боевых машин РСЗО,

    35 361 орудие полевой артиллерии и миномет, 64 118 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России нанесли  два массированных и пять групповых ударов.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    Власти Крыма начали выявление скрытых активов украинских олигархов

    Константинов: В Крыму начали выявление скрытых активов украинских олигархов

    Власти Крыма начали выявление скрытых активов украинских олигархов
    @ Владимир Константинов/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Крыма приступили к выявлению скрытых активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    «Большая часть активов, наиболее громких, выявлена и национализирована. Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники», – подчеркнул спикер.

    Константинов отметил, что украинские предприниматели рассматривали крымские активы исключительно как источник дохода. Он добавил, что они не инвестировали средства в развитие предприятий, а лишь регулярно вывозили полученную прибыль с территории полуострова, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации всех крупных объектов украинских олигархов.

    Власти региона направили на нужды участников специальной военной операции 4,5 млрд рублей от продажи этого имущества.

    Всего за последние годы в республике национализировали активы порядка 500 враждебно настроенных физических и юридических лиц.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Лукашенко: Два года назад я предупреждал Лондон о развитии конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще более двух лет назад предупреждал представителей Великобритании о возможном развитии конфликта на Украине и оказался прав.

    «Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт на Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

    По его словам, предложенный им путь мирного урегулирования тогда не был принят, после чего ситуация усложнилась. Лукашенко отметил, что еще тогда предупреждал: война может привести к непредсказуемым последствиям и алогичному развитию событий, и добавил, что именно так все и произошло – передает РИА «Новости».

    Глава белорусского государства также выразил поддержку позиции США по Украине. Он согласился с тем, что европейские страны должны сами думать, как завершить конфликт на Украине, а не рассчитывать, что американцы придут и расставят «все фишки на места», и подчеркнул, что полностью разделяет такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил о своих предложениях украинскому руководству в первые дни конфликта пойти на соглашение ради сохранения Донбасса.

    Белорусский лидер в интервью Al Arabiya предложил провести трехсторонние переговоры.

    В том же интервью он допустил прекращение боевых действий на Украине уже в 2026 году при наличии политической воли нескольких лидеров.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 22:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об отвергнутых Зеленским предложениях о мире

    Лукашенко рассказал об отвергнутых Зеленским предложениях о мире в начале СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще в первые дни противостояния на Украине советовал украинскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya рассказал, что неоднократно пытался вразумить украинского политика, передает РИА «Новости».

    «С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир», – подчеркнул президент.

    По словам политика, если бы советы были услышаны в 2022 году, сейчас бы не стоял вопрос о границах по линии соприкосновения или передаче оставшихся 13% территории Донбасса. Однако тогда конструктивные инициативы Минска проигнорировали.

    Кроме того, лидер Белоруссии призвал украинское руководство успокоиться и прекратить любые провокации. Он напомнил, что граждане республики желают скорейшего завершения конфликта точно так же, как и жители соседней страны.

    Ранее Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Месяцем ранее Александр Лукашенко выразил готовность встретиться с главой киевского режима для обсуждения двусторонних отношений.

    Также Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
    Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск
    Нетаньяху объявил о планах участвовать в выборах в Израиле
    Рособрнадзор опроверг низкий уровень подготовки «поколения ЕГЭ»
    Белорус задержан в Польше после убийства российского художника
    Тренер сборной Ирана пожаловался на дискриминацию на ЧМ-2026
    Обыск по делу о распространении порнографии прошел у Дианы Шурыгиной

    Китай прокладывает цифровой шелковый путь на зло доллару

    Ближневосточный конфликт снова актуализировал необходимости отсепарироваться от прозападной финансовой системы. Китай готов к коммерческому запуску новой цифровой платежной системы для конкуренции с долларом. Это может радикально изменить структуру торговых операций. Новую систему mBridge поддержали ближневосточные страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский собрался обманывать G7 ложью про Киево-Печерскую лавру

    Успенский собор Киево-Печерской лавры пострадал от ракеты американского ЗРК Patriot, однако офис Зеленского уже поспешил обвинить Россию. В экспертном сообществе считают, что Киев попытается использовать этот инцидент для наращивания давления на Москву на саммите G7 во Франции. Удастся ли Зеленскому задуманное? Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    США нашли самое слабое место у Франции

    Глава Белого дома выдвинул де-факто ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. Неудовольствие Дональда Трампа вызвали французские налоги на крупнейшие американские IT-корпорации. Чем именно угрожает Парижу американская администрация – и почему французам не остается ничего другого, кроме как сдаться? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации