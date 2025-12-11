ЮНЕСКО включило швейцарский йодль в список нематериального культурного наследия

Tекст: Мария Иванова

Швейцарская техника пения йодль официально включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает ТАСС.

Как сообщило федеральное ведомство культуры Швейцарии, «ЮНЕСКО сегодня включила йодль в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества». Ведомство отмечает, что йодль – знаковое культурное явление для страны, охватывающее «большое разнообразие художественных способов самовыражения» и глубоко укоренённое в швейцарском обществе.

Решение о признании техники принято на заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое прошло в Нью-Дели. Берн подал заявку на включение йодля в список ещё в 2024 году.

Йодль выделяется быстрыми переходами между грудным голосом и фальцетом, резкими переключениями между регистрами и характерным звенящим, высоким звучанием. Часто используют односложные слоги вроде «хол-ла-хи-ху», демонстрирующие мастерство, а не смысл. Техника также распространена в странах альпийского региона, в частности, в Германии и Австрии, но имеет аналоги и в других частях мира.

Кроме того Межправительственный комитет ЮНЕСКО также включил искусство разведения туркменского алабая в репрезентативный список нематериального культурного наследия, сообщает TDH. Решение единогласно поддержали все члены комитета после высокой оценки независимых экспертов.

Отмечается, что заявку на включение готовили при участии секретариата Национальной комиссии Туркмении по делам ЮНЕСКО и международной ассоциации «Туркменские алабаи», а в подготовке участвовали собаководы, исследователи и эксперты. Алабай признан национальным достоянием Туркмении, а в 2021 году в стране появился праздник в честь породы и конкурс «Отважный туркменский алабай года». Туркмения также вводила ограничения на вывоз алабаев, разрешая экспорт только при особом решении кабинета министров.

анее в этот же список ЮНЕСКО попали туркменские традиционные виды искусства, от танца «Куштдепди» до ковроткачества и разведения ахалтекинских лошадей.

Напомним, накануне итальянская кухня получила статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

До этого стало известно, что ФАО ООН планирует включить башкирский мед в список мирового наследия сельского хозяйства.

Турецкий кофе ранее получил статус традиционного продукта в Евросоюзе.