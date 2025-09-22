Минобороны: Осенний призыв не связан с проведением СВО

Tекст: Вера Басилая

По словам Цимлянского, «мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Срок военной службы для призывников, как отметил Цимлянский, останется прежним – 12 месяцев. Он уточнил, что отправки призывников со сборных пунктов назначены с 15 октября.

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Для отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки призыва сдвинуты – он начнется с 1 ноября и завершится 31 декабря, что связано с климатическими особенностями этих территорий.

В Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

Ранее решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.

С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.