Депутат ЕП назвала условие отправки немецких военных на Украину
Депутат ЕП Штрак-Циммерман исключила отправку военных ФРГ на Украину вне НАТО
Потенциальное участие немецких военных в миссиях на Украине должно происходить исключительно в составе сил НАТО, заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия Германии).
«Несомненно, Германия должна участвовать в военном обеспечении потенциального мирного урегулирования на Украине», – приводит слова Штрак-Циммерман ТАСС со ссылкой на Funke.
По ее словам, Германия должна участвовать в обеспечении военного урегулирования исключительно под эгидой НАТО, так как «НАТО – это единственная основа политики безопасности» страны. Штрак-Циммерман заявила о недопустимости внутреннего раскола в НАТО по вопросу миротворческих инициатив.
Данное заявление противоречит позиции главы Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера (немецкий Христианско-социальный союз, ХСС).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вебер предложил отправить немецких военных на Украину. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты страны после заключения мирных договоренностей.