Минобороны пообещало не привлекать призывников к задачам СВО на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военнослужащие-призывники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции, передает ТАСС.

Цимлянский заявил: «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут».

Он подчеркнул, что все призывники направляются служить только в соединения и части, расположенные на территории России. По его словам, около трети призывников будут обучаться в специальных учебных соединениях для освоения новой военной техники и получения специальности, после чего будут распределены в войска.

Цимлянский также отметил, что продолжается формирование научных и спортивных рот для решения прикладных задач и профессиональной спортивной подготовки. Кандидаты могут ознакомиться с требованиями и деталями призыва на официальном портале Минобороны.

По завершении установленного срока службы военнослужащие-призывники своевременно увольняются и направляются домой, добавил вице-адмирал.

