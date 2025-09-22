  • Новость часаРоссийские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области
    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий раскол в Израиле
    Франция потеснила Италию на позиции главного должника в Европе
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    11 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    22 сентября 2025, 13:08 • Новости дня

    Минобороны пообещало не привлекать призывников к задачам СВО на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине, а проходить службу они будут только на территории России, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    По его словам, военнослужащие-призывники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции, передает ТАСС.

    Цимлянский заявил: «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут».

    Он подчеркнул, что все призывники направляются служить только в соединения и части, расположенные на территории России. По его словам, около трети призывников будут обучаться в специальных учебных соединениях для освоения новой военной техники и получения специальности, после чего будут распределены в войска.

    Цимлянский также отметил, что продолжается формирование научных и спортивных рот для решения прикладных задач и профессиональной спортивной подготовки. Кандидаты могут ознакомиться с требованиями и деталями призыва на официальном портале Минобороны.

    По завершении установленного срока службы военнослужащие-призывники своевременно увольняются и направляются домой, добавил вице-адмирал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны рассказали о применении электронных повесток в ходе осеннего призыва.

    Ранее решение об отправке призывника в воинскую часть распространили на две призывные кампании. В Госдуме предложили призывать на срочную военную службу круглый год.

    19 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что даже после окончания специальной военной операции работа по развитию российских вооруженных сил не прекратится.

    «Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», – сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Мотовилихинских заводов», передает ТАСС.

    Глава государства заявил о намерении сделать армию России более современной и эффективной. «Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Президент сообщил о кратном росте производства вооружений.

    Комментарии (4)
    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    РБК: Генерал Лапин покинул армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-полковник Александр Лапин якобы завершил военную карьеру, источники сообщили, что он якобы начнет работу в аппарате главы Татарстана.

    Бывший командующий Ленинградским военным округом Александр Лапин уволен с военной службы, сообщили источники РБК.

    Лапин якобы вскоре станет помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова, пишет «Татар-информ».

    Официальные представители руководства Татарстана пока не прокомментировали данную информацию.

    В новой должности Лапин будет курировать вопросы сопровождения участников спецоперации и их семей, оформление контрактной службы, а также заниматься социальной и медицинской реабилитацией, интеграцией бойцов в гражданскую жизнь.

    Лапин родился в Казани в 1964 году. Он занимал пост начальника штаба российской группировки в Сирии в 2017 году, после чего возглавил Центральный военный округ. В период с октября 2018 по январь 2019 года вновь командовал российскими войсками в Сирии.

    В августе сообщалось, что генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин сообщил о кратном росте производства вооружений

    Путин сообщил о росте производства вооружений почти в 30 раз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства некоторых видов вооружений.

    По его словам, по ряду изделий наблюдается рост не на проценты, а в разы – в два, три, десять, пятнадцать раз, а по некоторым позициям практически в 30 раз, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что вместе с ростом объемов заметно повысилось и качество выпускаемой продукции. Президент дал эту оценку в ходе общения с рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы».

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о максимальной результативности ВС России близ Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    «Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг. Занят ряд украинских позиций, лесополос, которые ранее были под боевиками, а также взяты под контроль важные укрепрайоны противника», –  сказал он ТАСС.

    Марочко указал на то, что у Хатнего ВС России формируют «довольно серьезную» буферную зону на стыке с Курской областью, что позволит обезопасить жителей России от ударов противника.

    Ранее Марочко заявил, что группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области в ночь на 19 сентября произошли взрывы, в результате которых были поражены производственные объекты и военная инфраструктура, включая завод по сборке БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил о значительном росте эффективности российских вооружений
    Путин заявил о значительном росте эффективности российских вооружений
    @ Михаил Синицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Характеристики российских вооружений и техники были значительно улучшены с учетом опыта их боевого применения, на заседании военно-промышленной комиссии заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства также отметил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса России в период СВО загружены по максимуму, передает РИА «Новости».

    Путин сообщил, что Россия обеспечила себе хороший задел для диверсификации продукции ОПК еще до начала спецоперации. Также, по словам Путина, стране необходимо четко планировать выпуск продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    Путин сообщил, что на заседании военно-промышленной комиссии обсуждается также назначение генеральных конструкторов и руководителей по приоритетным технологическим направлениям. В ходе заседания рассмотрят государственную программу развития ОПК России.

    Ранее Путин сообщил о кратном росте производства вооружений. Он подчеркнул, что Россия гордится своим оборонно-промышленным комплексом.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Два человека пострадали после удара дрона ВСУ по Энергодару

    На автозаправке в Энергодаре ранения получили два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энергодаре в результате атаки беспилотника пострадали двое людей и были повреждены автомобили на территории автозаправочной станции.

    Два человека были ранены в ходе атаки украинского беспилотника на автозаправку в Энергодаре, передает ТАСС. Мэр города Максим Пухов сообщил, что объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки также повреждены несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС.

    Пухов отметил: «Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС. На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения».

    Он добавил, что помощь раненым гражданским уже оказывается. Данные о степени повреждений автомобилей и характере ранений пострадавших уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о полной ответственности стран-участниц «дроновой коалиции» за атаки ВСУ на гражданские объекты России. В результате массированных атак дронами в нескольких районах Белгородской области пострадали мирные жители и жилые дома.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 21:23 • Новости дня
    Водитель погиб после удара ВСУ по грузовику в Белгородской области

    В Белгородской области водитель погиб после удара ВСУ по грузовику

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Отрадовка Белгородской области водитель грузового автомобиля скончался на месте из-за атаки со стороны ВСУ, транспорт сгорел.

    О целенаправленном ударе ВСУ по грузовому автомобилю в селе Отрадовка Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, мужчина скончался на месте от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что регион скорбит вместе с ними.

    По его информации, удар пришелся именно по грузовику, который был полностью уничтожен огнем после атаки. Другие подробности и возможные последствия удара не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного обстрела Васильевского муниципального округа украинскими силами погибла женщина.

    В населенном пункте Шандриголово украинские боевики взяли в заложники девушку и ребенка, а затем девушка погибла при ударе украинского дрона. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 05:10 • Новости дня
    Операторы БПЛА в зоне СВО научили дроны «Молния-2» обходить средства РЭБ

    Tекст: Ирма Каплан

    Операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, с которой можно обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, рассказал оператор БПЛА с позывным «Дамбер».

    «Прошили программу, чтобы самолет (БПЛА «Молния-2») в случае, если он заходит в (зону) РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель», – рассказал «Дамбер» РИА «Новости».

    Военные уточнили, что такая прошивка позволила увеличить результативность боевых вылетов БПЛА «Молния-2».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новое поколение серийных российских FPV-беспилотников и их оптоволоконные вариации изменили линию фронта и тактику ведения боевых действий, писала Times.На оружейной выставке в Ижевске дебютировал

    беспилотник СКАТ 350 М с новой инфракрасной камерой, обеспечивающей улучшенное ночное видеонаблюдение.

    Кроме того, военный эксперт Борис Джерелиевский рассуждал о том, как в России происходит революция беспилотников.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 02:18 • Новости дня
    Марочко назвал группировки войск «Центр» и «Восток» самыми успешными на неделе

    Марочко назвал группировки «Центр» и «Восток» самыми успешными на неделе

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, бойцы этих подразделений продвинулись в Днепропетровской области, создавая буферную зону у Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

    «Если мы говорим за успешные участки линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, то, по моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок »Центр« и »Восток«, а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», – сказал Марочко ТАСС.

    Он отметил, что на минувшей неделе ВС России активно продвигались и освобождали населенные пункты на стыке ДНР и Днепропетровской области. При этом успехи отмечаются и на других направлениях СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Березовое на Украине был освобожден военными группировки «Восток» в ходе продвижения, сообщило Минобороны России.

    Российские войска установили полный огневой контроль над транспортными путями ВСУ в районе Красноармейска, что затрудняет их снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин пообещал продолжить укреплять вооруженные силы России

    Путин: Россия продолжит укреплять свою армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена и дальше укреплять свои вооруженные силы, чтобы и в будущем страна оставалась независимой и суверенной.

    По словам главы государства, для этого необходимы совместные усилия всех, кто трудится на оборонных предприятиях страны, передает ТАСС.

    «Я хочу вас поблагодарить за то, что сделано, и выразить надежду на то, что мы вместе с вами будем укреплять Вооруженные силы РФ на будущее. Мы будем делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи, без вашей работы это невозможно», – заявил Путин, обращаясь к рабочим предприятия «Мотовилихинские заводы» в Перми.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 06:55 • Новости дня
    Пленный рассказал, как командиры ВСУ шлют специалистов РЭБ и РЭР на штурмы

    Tекст: Ирма Каплан

    Штурмовые группы морской пехоты продвинулись в лесных массивах возле Варачино на 200 м, захватив в плен одного военнослужащего 225 ошп ВСУ, рассказали бойцы группировки войск «Север» с Сумского направления фронта.

    «Командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. По запросу командиров штурмовых подразделений (225 и 425 ошп) происходит доукомплектование боевых групп личным составом смежных бригад: 71 оебр, 156 омбр и других, действующих на направлении», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    На Харьковском направлении «Северяне» в лесу западнее Синельниково продвинулись на 200 м, сломив сопротивление ВСУ, которые предприняли одну попытку контратаки. В ходе боев в лесу российские бойцы блокировали часть подразделений 57 омпбр и 127 отмбр ВСУ общей численностью до роты. П

    В Волчанске штурмовики значительно продвинулись на левом берегу реки Волчья и продолжили продвижение на востоке города, захватив в плен одного солдата ВСУ.

    На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на расстояние до 600 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской), двое взято в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ с потерями отступают под натиском группировки российских войск «Север» на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 03:45 • Новости дня
    Лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В зоне спецоперации лазерная система дистанционного разминирования (проект «Посох») прошла успешные испытания, сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

    «Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны России», –  цитирует разработчика ТАСС.

    В LazerBuzz уточнили, что в настоящее время ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы.

    По словам разработчика, изделие на финальной стадии доработки, после которой отправится в зону СВО для выполнения задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 10:11 • Новости дня
    Учения ОДКБ «Рубеж-2025» завершились в Киргизии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие стран ОДКБ завершили командно-штабные учения «Рубеж-2025» в Киргизии, в ходе которых отработали действия по уничтожению незаконных вооружённых формирований.

    Учения ОДКБ «Рубеж-2025» официально завершились в Киргизии, передает ТАСС. В церемонии закрытия приняли участие первый заместитель министра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков и военнослужащие-участники учений. Торжественное мероприятие прошло в гарнизоне Балычки.

     Тердикбаев заявил: «Цели учения достигнуты: отработаны действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, воинские контингенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, выучки и взаимодействия». Представители ОДКБ отметили эффективность взаимодействия национальных контингентов и высокий уровень организации.

    Учения были разделены на три этапа. В начале участники отрабатывали вопросы введения высших степеней боевой готовности и перегруппировки в район учений. На следующем этапе военные готовились к боевым действиям в условиях горной местности. Завершающий этап был посвящен блокированию и уничтожению вооруженных формирований, а также восстановлению контроля по линии государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории учебного центра «Эдельвейс» стартовали командно-штабные учения «Рубеж-2025» с участием одной тысячи двухсот военнослужащих и 500 единиц техники из стран ОДКБ.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 05:00 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по цехам сборки БПЛА ВСУ в Борисполе

    Tекст: Ирма Каплан

    В Борисполе в Киевской области Украины удары нанесены по цехам сборки БПЛА, по складам, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Борисполь под атакой... Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам», – рассказал он РИА «Новости».

     Лебедев уточнил, что удары шли сериями, слышится детонация.

    В ночь на понедельник в Киеве и семи областях Украины была объявлена воздушная  тревога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил о повреждении некоего предприятия около Полтавы и возгорании на его территории.

    Днем ранее в восточном пригороде Полтавы был атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Комментарии (0)
    Опубликованы кадры разрушений в школе после удара ВСУ по Форосу
    ВС России взяли в полукольцо логистический узел ВСУ в Днепропетровской области
    Сальдо рассказал о сжигании ВСУ тел бойцов на свалке в Херсоне
    Вэнс взял на себя роль Кирка по работе с американской молодежью
    Президент Сирии прибыл на Генассамблею ООН впервые за 60 лет
    Пугачева отказалась оформлять ОСАГО на Rolls-Royce и Maybach
    Человек-паук получил сотрясение мозга

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

