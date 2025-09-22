Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.2 комментария
Минобороны пообещало не привлекать призывников к задачам СВО на Украине
Военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине, а проходить службу они будут только на территории России, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
По его словам, военнослужащие-призывники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции, передает ТАСС.
Цимлянский заявил: «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут».
Он подчеркнул, что все призывники направляются служить только в соединения и части, расположенные на территории России. По его словам, около трети призывников будут обучаться в специальных учебных соединениях для освоения новой военной техники и получения специальности, после чего будут распределены в войска.
Цимлянский также отметил, что продолжается формирование научных и спортивных рот для решения прикладных задач и профессиональной спортивной подготовки. Кандидаты могут ознакомиться с требованиями и деталями призыва на официальном портале Минобороны.
По завершении установленного срока службы военнослужащие-призывники своевременно увольняются и направляются домой, добавил вице-адмирал.
