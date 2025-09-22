Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.2 комментария
В Минобороны рассказали о применении электронных повесток в ходе осеннего призыва
Минобороны: Электронные повестки будут применяться в ходе осеннего призыва
Оповещения о призыве будут рассылаться через электронные повестки в личный кабинет на портале Госуслуги, при этом бумажные уведомления сохранят юридическую силу, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.
Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что для информирования призывников осенью 2025 года будут использоваться электронные повестки. Он отметил, что информация о направлении таких повесток будет размещаться в общедоступном реестре направленных и врученных повесток, передает ТАСС.
Уведомления об отправке электронной повестки, а также о введении или отмене временных ограничительных мер, будут поступать гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. При этом, по словам Цимлянского, от бумажных повесток пока не отказались – они сохраняют юридическую силу.
Вице-адмирал разъяснил, что если гражданин не явится по электронной повестке в установленные сроки, то спустя 20 календарных дней к нему начнут применять временные ограничительные меры. Эти меры предусмотрены федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и направлены на обеспечение явки призывника в военкомат.
В России решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.
С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу. В прошлом году работал сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.
Генштаб заявил об освобождении призывников от задач спецоперации на Украине в новых регионах.