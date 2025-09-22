В Минобороны рассказали о применении электронных повесток в ходе осеннего призыва

Минобороны: Электронные повестки будут применяться в ходе осеннего призыва

Tекст: Вера Басилая

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что для информирования призывников осенью 2025 года будут использоваться электронные повестки. Он отметил, что информация о направлении таких повесток будет размещаться в общедоступном реестре направленных и врученных повесток, передает ТАСС.

Уведомления об отправке электронной повестки, а также о введении или отмене временных ограничительных мер, будут поступать гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. При этом, по словам Цимлянского, от бумажных повесток пока не отказались – они сохраняют юридическую силу.

Вице-адмирал разъяснил, что если гражданин не явится по электронной повестке в установленные сроки, то спустя 20 календарных дней к нему начнут применять временные ограничительные меры. Эти меры предусмотрены федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и направлены на обеспечение явки призывника в военкомат.

В России решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.

С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу. В прошлом году работал сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.

Генштаб заявил об освобождении призывников от задач спецоперации на Украине в новых регионах.

