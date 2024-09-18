Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Сайт реестра электронных повесток начал работу в России
Стартовала работа сайта реестра электронных повесток, ресурс содержит информацию обо всех направленных повестках.
Сейчас ведется проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл, передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение с сайта повесток.
На сайт можно войти с помощью учетной записи на «Госуслугах» через ЕСИА, она должна быть подтверждена. Отмечается, что повестка считается врученной через семь дней после размещения в «Реестре повесток».
В 2023 году президент Владимир Путин поручал Минобороны провести осенний призыв в 2024 году с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.