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Путин подписал закон об освобождении добровольцев от призыва
Путин подписал закон об освобождении от призыва добровольцев с боевым опытом
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым россияне, состоявшие в добровольческих формированиях и принимавшие участие в боевых действиях более шести месяцев, освобождаются от призыва на срочную службу.
Документ, о котором сообщает ТАСС, был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно новым поправкам в закон «О воинской обязанности и военной службе», освобождение от призыва на срочную службу получают граждане, которые состояли в добровольческих формированиях Министерства обороны и участвовали в боевых действиях не менее шести месяцев.
Также эта мера распространяется на тех, кто выполнял задачи в ходе контртеррористических операций или принимал участие в деятельности добровольческих формирований за пределами России. В законе уточняется, что на время пребывания в таких формированиях предоставляется отсрочка от призыва на срочную военную службу.
Ранее Путин утвердил закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части военнослужащего-контрактника, Госдума ранее приняла пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», приравнивая электронные повестки к бумажным, а новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, при этом прежние способы вручения повесток для явки в военкомат также сохраняются.