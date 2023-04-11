Электронные повестки меняют работу военкоматов

Эксперты рассказали, чего ждать военнообязанным от цифровизации военкоматов

Госдума приняла закон о Едином реестре военнообязанных и уравняла электронные повестки с традиционными бумажными. Что меняется для призывников и военнообязанных, какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов?

Во вторник Госдума приняла пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», благодаря чему электронные повестки были приравнены к бумажным. В частности, вводятся новые способы рассылки повесток: заказным письмом, электронно через портал «Госуслуги» и вручение через МФЦ. Новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. При этом прежние способы вручения повесток для явки в военкомат также сохраняются.

По замыслу законодателей, повестка в электронном варианте на «Госуслугах» будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете. И как только это происходит – военнообязанный не сможет покинуть Россию до тех пор, пока не явится в военкомат. Таким образом бумажные и электронные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

Если призывник не появляется в военкомате в течение 20 дней, против него могут быть приняты временные меры. Их отменят в течение суток с момента, когда он придет в военный комиссариат. Среди мер: запреты на регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП), сделок по недвижимости, возможность брать кредиты и пользоваться личным авто. Однако эти решения можно будет дистанционно оспорить в течение пяти дней.

Также законом предусмотрено создание Единого реестра военнообязанных, оператором которого выступит Минобороны. В реестр будут собраны следующие данные призывника: ФИО, номер телефона, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о водительском удостоверении, месте жительства, работе, образовании, медицинские данные.

Примечательно, что на первоначальный воинский учет россиян будут ставить дистанционно – на основании сведений из государственных информационных систем. Также дистанционно можно будет сняться с учета или внести изменения в свои данные. Кроме того, военкоматы смогут при наличии оснований зачислять военнообязанных в запас без их личной явки.

В целом поправки вступят в силу после официальной публикации. До этого их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Предположительно, голосование в Совфеде по данному вопросу намечено на среду, 12 апреля. При этом в Госдуме и в Кремле подчеркнули: новой волны мобилизации в России не планируется.

«Эти поправки давно назрели, невзирая на вопросы мобилизации.

По сути, создание Единого реестра военнослужащих исправит не просто недостатки, а некоторые провалы системы воинского учета.

Например, ранее бывали случаи, когда повестки присылались многодетным отцам или людям с ограниченными возможностями. Теперь таких ошибок удастся избежать», – пояснил Франц Клинцевич, лидер Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.

«Поправки позволят гражданину почти сразу узнавать об ошибке и своевременно уточнять необходимые данные. Важно, что сделать это можно без ненужных разбирательств и штрафов. Впрочем, это также накладывает ответственность на призывника. В частности, за игнорирование повестки предусмотрены различные меры: запрет на выезд за границу, отказ в регистрации ИП, ограничение на управление авто. Примерно те же ограничения применяются к так называемым алиментщикам», – указал спикер.

По его словам, эти изменения напрашивались давно. «Необходимо было перевести в электронный вид и обобщить информационную базу воинского учета. Тем более у нас есть такой успешный кейс, как цифровизация госуслуг», – добавил Клинцевич. –

«Кроме того, у закона есть и сверхзадача: укоренить в российском обществе тезис о том, что воинская служба – это обязанность граждан, а также развеять миф о том, что «служат только дураки».

«Важно, что этот закон действительно призван свести к минимуму контакты с военкоматами, учитывая опыт прошлого года. Кроме того, сама система воинского учета станет проще и понятнее для граждан. Главная цель закона – приведение этой системы в соответствие с современными технологическими реалиями», – сказал Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

«Сегодня государство пытается вывести отношения между призывниками и военкоматами на качественно новый уровень.

В правовом смысле это достаточно похоже на извещения о штрафах или налоговых задолженностях.

Ни то, ни другое у россиян никакого ужаса не вызывает, все стало привычным», – отметил он. «Поэтому я убежден, что в вопросе организации призыва это тоже станет большим удобством. Законопослушному гражданину нечего бояться и не от чего прятаться. Кроме того, любой гражданин безусловно заинтересован как можно быстрее узнавать о всех вопросах государства к нему и с максимальным удобством их решать», – рассуждает собеседник.

«Важно и то, что увязка военкоматов с порталом «Госуслуги» сделает проще и доступнее процесс обновления данных о военнообязанных гражданах. В большинстве случаев для этого не потребуется личное посещение комиссариата или даже в принципе участие гражданина», – полагает юрист.

«Во время частичной мобилизации мы часто слышали о вручении повесток, например, гражданам с инвалидностью. Это было следствием того, что базы военкоматов не обновлялись. Благодаря нововведениям, этот процесс можно будет отладить, причем преимущественно в дистанционном режиме», – отметил он.

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О том, что новый порядок учета призван стать простым цифровым инструментом, также газете ВЗГЛЯД сказала глава регионального Комитета семей воинов Отечества в Хакасии Надежда Узунова. «Критически важно то, что военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата. Это логично, поскольку, например, практика общения с Минобороны в электронном виде уже существует», – считает эксперт.

«Теперь этот сервис будет ориентирован на человека, который хочет максимально упростить взаимодействие с военкоматом. При этом система сводит к минимуму прямые контакты и, как следствие, возможность ошибок по причине человеческого фактора. К тому же призывники получают юридические гарантии защиты», – отметила она.

«Также важен дубляж повесток в электронном формате. Например, если человек живет не по месту регистрации, он и не реагирует на извещение. Это автоматически превращало его в нарушителя. Но теперь эта проблема в прошлом – гражданин точно будет знать, что ему пришла повестка», – заключила Узунова.