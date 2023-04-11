Электронные повестки меняют работу военкоматов

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11 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
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Немцы передумали отказываться от мирного атома

Почти две трети жителей Германии выступили против отключения АЭС Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Через несколько дней в Германии закроются последние действующие атомные электростанции. Заканчивается целая эпоха в стране. Однако неожиданно две трети немцев оказались против. Потому что они на своих кошельках поняли, что чем больше источников энергии, тем безопасней. Однако дальше у немецких политиков планы в энергетике еще более опасные. Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Агрессия против Белоруссии встретит жесткий ответ Москвы

Минск уточняет гарантии безопасности со стороны Москвы Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Саммит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко получил развитие – в Минск прибыл министр обороны Сергей Шойгу. В ходе переговоров белорусский лидер заявил: Белоруссии нужны со стороны России гарантии защиты республики как собственной территории. Что подразумевается под этой просьбой и какое практическое выражение она может получить?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Лавра держится, но черти наглеют

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности. Подробности...
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Почему феминизм не стоит запрещать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
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Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

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    Электронные повестки меняют работу военкоматов

    Эксперты рассказали, чего ждать военнообязанным от цифровизации военкоматов
    Призывникам начнут приходить электронные повестки
    		  
    11 апреля 2023, 20:35
    Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Госдума приняла закон о Едином реестре военнообязанных и уравняла электронные повестки с традиционными бумажными. Что меняется для призывников и военнообязанных, какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов?

    Во вторник Госдума приняла пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», благодаря чему электронные повестки были приравнены к бумажным. В частности, вводятся новые способы рассылки повесток: заказным письмом, электронно через портал «Госуслуги» и вручение через МФЦ. Новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. При этом прежние способы вручения повесток для явки в военкомат также сохраняются. 

    По замыслу законодателей, повестка в электронном варианте на «Госуслугах» будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете. И как только это происходит – военнообязанный не сможет покинуть Россию до тех пор, пока не явится в военкомат. Таким образом бумажные и электронные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

    Если призывник не появляется в военкомате в течение 20 дней, против него могут быть приняты временные меры. Их отменят в течение суток с момента, когда он придет в военный комиссариат. Среди мер: запреты на регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП), сделок по недвижимости, возможность брать кредиты и пользоваться личным авто. Однако эти решения можно будет дистанционно оспорить в течение пяти дней.

    Также законом предусмотрено создание Единого реестра военнообязанных, оператором которого выступит Минобороны. В реестр будут собраны следующие данные призывника: ФИО, номер телефона, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о водительском удостоверении, месте жительства, работе, образовании, медицинские данные.

    Примечательно, что на первоначальный воинский учет россиян будут ставить дистанционно – на основании сведений из государственных информационных систем. Также дистанционно можно будет сняться с учета или внести изменения в свои данные. Кроме того, военкоматы смогут при наличии оснований зачислять военнообязанных в запас без их личной явки.

    В целом поправки вступят в силу после официальной публикации. До этого их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Предположительно, голосование в Совфеде по данному вопросу намечено на среду, 12 апреля. При этом в Госдуме и в Кремле подчеркнули: новой волны мобилизации в России не планируется.

    «Эти поправки давно назрели, невзирая на вопросы мобилизации.

    По сути, создание Единого реестра военнослужащих исправит не просто недостатки, а некоторые провалы системы воинского учета.

    Например, ранее бывали случаи, когда повестки присылались многодетным отцам или людям с ограниченными возможностями. Теперь таких ошибок удастся избежать», – пояснил Франц Клинцевич, лидер Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.

    «Поправки позволят гражданину почти сразу узнавать об ошибке и своевременно уточнять необходимые данные. Важно, что сделать это можно без ненужных разбирательств и штрафов. Впрочем, это также накладывает ответственность на призывника. В частности, за игнорирование повестки предусмотрены различные меры: запрет на выезд за границу, отказ в регистрации ИП, ограничение на управление авто. Примерно те же ограничения применяются к так называемым алиментщикам», – указал спикер.

    По его словам, эти изменения напрашивались давно. «Необходимо было перевести в электронный вид и обобщить информационную базу воинского учета. Тем более у нас есть такой успешный кейс, как цифровизация госуслуг», – добавил Клинцевич. –

    «Кроме того, у закона есть и сверхзадача: укоренить в российском обществе тезис о том, что воинская служба – это обязанность граждан, а также развеять миф о том, что «служат только дураки».

    «Важно, что этот закон действительно призван свести к минимуму контакты с военкоматами, учитывая опыт прошлого года. Кроме того, сама система воинского учета станет проще и понятнее для граждан. Главная цель закона – приведение этой системы в соответствие с современными технологическими реалиями», – сказал Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

    «Сегодня государство пытается вывести отношения между призывниками и военкоматами на качественно новый уровень.

    В правовом смысле это достаточно похоже на извещения о штрафах или налоговых задолженностях.

    Ни то, ни другое у россиян никакого ужаса не вызывает, все стало привычным», – отметил он. «Поэтому я убежден, что в вопросе организации призыва это тоже станет большим удобством. Законопослушному гражданину нечего бояться и не от чего прятаться. Кроме того, любой гражданин безусловно заинтересован как можно быстрее узнавать о всех вопросах государства к нему и с максимальным удобством их решать», – рассуждает собеседник.

    «Важно и то, что увязка военкоматов с порталом «Госуслуги» сделает проще и доступнее процесс обновления данных о военнообязанных гражданах. В большинстве случаев для этого не потребуется личное посещение комиссариата или даже в принципе участие гражданина», – полагает юрист.

    «Во время частичной мобилизации мы часто слышали о вручении повесток, например, гражданам с инвалидностью. Это было следствием того, что базы военкоматов не обновлялись. Благодаря нововведениям, этот процесс можно будет отладить, причем преимущественно в дистанционном режиме», – отметил он.

    О том, что новый порядок учета призван стать простым цифровым инструментом, также газете ВЗГЛЯД сказала глава регионального Комитета семей воинов Отечества в Хакасии Надежда Узунова. «Критически важно то, что военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата. Это логично, поскольку, например, практика общения с Минобороны в электронном виде уже существует», – считает эксперт.

    «Теперь этот сервис будет ориентирован на человека, который хочет максимально упростить взаимодействие с военкоматом. При этом система сводит к минимуму прямые контакты и, как следствие, возможность ошибок по причине человеческого фактора. К тому же призывники получают юридические гарантии защиты», – отметила она.

    «Также важен дубляж повесток в электронном формате. Например, если человек живет не по месту регистрации, он и не реагирует на извещение. Это автоматически превращало его в нарушителя. Но теперь эта проблема в прошлом – гражданин точно будет знать, что ему пришла повестка», – заключила Узунова.

     
     
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