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Песков заявил о неизменности позиции Кремля по мобилизации
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Позиция Кремля насчет возможности второй волны частичной мобилизации не поменялась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, по-прежнему не было и нет», – ответил Песков на вопрос о том, есть ли в Кремле изменения позиции по вопросу о новой мобилизации, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «нет никакой второй волны».
Новый способ рассылки повесток – это лишь проект закона, над ним ведется работа.
Представитель Кремля отметил, что законопроект о Едином реестре военнообязанных связан с воинским учетом, а не с мобилизацией. Эту систему нужно совершенствовать, и если у граждан есть вопросы по реестру, это нужно прояснить.
В вопросе электронной рассылки есть много нюансов, потому такие вопросы справедливы, но такая работа необходима. Об этом говорили после того, как столкнулись «с проблемами на начальном этапе» СВО.
Цифровизация этой системы необходима, чтобы сделать ее легкой и понятной для всех граждан.
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле нет ощущений, что оперативное обсуждение нового проекта закона на фоне СВО может вызвать панику и волну эмиграции.
Депутаты Госдумы наблюдают множество вопросов по электронным повесткам, и обязанность государственной машины и народных избранников – прояснение таких вопросов, потому необходимо «набраться терпения».
Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов указывал, что новый законопроект по созданию Единого реестра военнообязанных предполагает, что повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг.
Также депутат указывал, что новой волны мобилизации в России не планируется.
Украинским военным в Артемовске не объяснили, в какую сторону отступать
Боец российских штурмовых формирований рассказал об отсутствии подготовки у перебрасываемых Украиной в Артемовск военных
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Украинские военные, которых перебрасывают в Артемовск, не получают должной подготовки и даже не знают, в какую сторону отступать, сообщили в российских штурмовых формированиях.
Боец «Группы Вагнера» рассказал, что новых украинских бойцов перебрасывают на позиции по ночам. Украинские военные не получают необходимой подготовки, они даже не знают, куда при необходимости нужно отступать. В результате, как заявил «вагнеровец», солдаты вооруженных сил Украины «вылезают в разные стороны» – судя по количеству пленных, у ВСУ дела идут плохо.
Он считает, что ВСУ пытаются прикрыть отход основных сил, «придерживая передние фланги». «Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин посетил Артемовск. Он сообщил, что три четверти территории Артемовска контролируется российскими силами.
Глава ВТБ призвал к «перезапуску приватизации»
Глава ВТБ Костин заявил о необходимости перезапустить приватизацию в России
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Для финансирования приоритетных проектов Россия могла бы перезапустить приватизацию и пойти на увеличение госдолга, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Костин заявил, что у России сейчас есть три приоритетных проекта: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры на Восток и Юг; перезапуск отраслей промышленности с внедрением инновационных решений и импортозамещение высоких технологий; укрепление обороноспособности и интеграция новых регионов, пишет РБК.
Для финансирования этих проектов он предлагает «перезапуск приватизации». Также Костин выступает за «более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга» и призывает перераспределять бюджетные средства «в пользу трех вышеперечисленных приоритетов».
По его словам, приватизация «на прозрачных и рыночных условиях» не раз доказывала свою эффективность. Костин заявил, что «деньги в стране есть» и что у бизнеса имеется «значительный инвестиционный потенциал».
Другими источниками финансирования, по его мнению, могли бы стать повышение уровня госдолга и ликвидные средства Фонда национального благосостояния, передает РИА «Новости».
Осенью 2021 году Алексей Кудрин, занимавший на тот момент пост главы Счетной палаты, заявил, что многие страны, включая Россию, усилили присутствие государства в экономике из-за кризиса 2008–2009 годов, но после кризиса необходимо снижать госучастие, в России нужна приватизация.
В феврале 2021 года президент России Владимир Путин заявлял, что приватизацию следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов. По его словам, приватизацию нельзя считать самоцелью.
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в России
Депутат Гусев попросил Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в РФ
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К министру культуры Ольге Любимовой обратился первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, он попросил ее рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского.
Гусев напомнил, что актер выступил с осуждением СВО и уехал из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции обращение парламентария.
Он попросил Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского и других «подобных ему деятелей культуры на всех площадках России». Причиной он указал их отношение «к нашей стране, своему народу и нашей армии».
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Напомним, брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием Данилы Козловского.
Глава Минобороны Украины едва не попал в плен в Гостомеле
Глава Минобороны Украины рассказал, как чуть не попал в плен в Гостомеле
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в прошлом году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом, сообщает издание «Украинская правда».
Резников рассказал, что в прошлом году должен был ехать в защищенный командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины в Гостомеле. Именно туда произошла массированная высадка российского десанта, сообщает РИА «Новости».
Министр отметил, что если бы он и его команда приехали туда на несколько дней раньше, то оказались бы в плену. Избежать этого удалось благодаря тому, что был нарушен «протокол безопасности», и военные «просто распылились по разным зданиям Минобороны», и их не получилось быстро собрать для поездки.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
Бельгия получила 625 млн евро доходов от замороженных российских активов
Soir: Бельгия получила 625 млн евро от налогообложения доходов с замороженных 250 млрд евро России
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Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро, размещенных на площадке Euroclear, сообщила газета Soir.
Газета пишет, что правительство Бельгии обнародовало значительный объем непредвиденных доходов – 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России на сумму 250,6 млрд евро, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке, передает ТАСС.
Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.
Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью «Суар», что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.
Напомним, по данным на 2019 год, объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 млрд евро, ЕС смог найти и заморозить около 21 млрд евро.
Стало известно о подготовке ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал
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Украинские военные ведут подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции. Также ведется переброс живой силы и техники, собираются плавсредства, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сальдо отметил, что для успешного форсирования Днепра у военных Украины недостаточно средств.
«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно», – добавил он.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в Лимане возможны провокации, однако они обречены на провал.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения украинских войск, находящегося под Херсоном.
До этого российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области.
Пушилин объяснил задержку в освобождении Марьинки
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в районе Авдеевки
Российские силы серьезно продвигаются на Авдеевском направлении, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также объяснил задержку в освобождении Марьинки.
По его словам, в районе Авдеевки российские подразделения серьезно продвигаются, но достаточно большой ценой, передает ТАСС.
Пушилин рассказал также, что затянувшееся освобождение Марьинки объясняется тем количеством резервов, которые продолжают отправляться со стороны украинского режима для того, чтобы не дать полностью освободить данный населенный пункт.
Ранее украинские военные на Авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий они решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.
Российский танк выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Блогеры опубликовали впечатляющие кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Появившееся видео было снято от первого лица членом экипажа, отмечает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Башня танка загорелась после мощного удара снаряда, тем не менее он смог остаться на ходу. Блогеры сообщают, что в итоге он благополучно вернулся на базу, выполнив боевую задачу.
Танк Т-72Б3 – это модернизированная версия Т-72Б. Модификацию начали производить в 2011 году на «Уралвагонзаводе». По части параметров модель была доведена до уровня Т-90А.
Чат-бот ChatGPT составил мирный договор по Украине
Чат-бот ChatGPT составил мирный договор по Украине и написал послания Путину и Зеленскому
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Чат-бот ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeitung написал проект мирного договора между Москвой и Киевом, а также предложил послания президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.
ChatGPT было поручено составить письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Путину и Зеленскому с призывом к миру.
В письме к российскому президенту говорится, что Германия «признает законные интересы России в сфере безопасности». «Хотели бы предложить перспективу того, что готовность к прекращению огня и мирным переговорам сможет открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой», – отмечается в послании ChatGPT. Чат-бот полагает, что «это пойдет на пользу экономическим и политическим связям между странами и поможет решить общие проблемы безопасности», передает РИА «Новости».
В сформулированном искусственным интеллектом проекте мирного договора содержатся следующие пункты: прекращение огня, отвод войск на изначальные позиции, введение демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта под надзором миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, а также защита законных прав русскоязычного населения в этих регионах.
В проекте договора также указывается необходимость приведения в норму отношений между конфликтующими странами, на обе стороны возлагается ответственность по восстановлению пострадавших районов, ChatGPT предусмотрел призыв к ООН, ОБСЕ и ЕС следить за выполнением договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект Запада угрожает России.
Трамп: США без боеприпасов скатываются к третьей мировой войне
Трамп предупредил, что США скатываются к третьей мировой войне без боеприпасов, но с Байденом
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При сохранении существующего положения вещей США скоро скатятся в третью мировую войну, но «без боеприпасов», единственный способ решить все проблемы, в том числе с Китаем, это избавиться от Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп написал в соцсетях, что путь, по которому следуют США, приведет страну к третьей мировой войне и без боеприпасов. По его словам, Вашингтон и союзники признают постепенное истощение арсеналов из-за Украины, передает РИА «Новости».
Экс-президент США заявил, что оптимальным и единственным способом решить проблему с Китаем и другие вопросы является избавление от Байдена.
В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».
В СПЧ назвали причины роста преступности среди мигрантов
Член СПЧ Кабанов: Молодые мигранты из бывшего СССР приезжают в Россию с чувством обиды
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Рост преступности среди мигрантов связан с тем, что с 1991 года в бывших республиках СССР идет идеологическая обработка молодежи с русофобских, «антиимпериалистических» позиций, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
«Во-первых, растет общее количество мигрантов, которые приезжают к нам из Средней Азии и Закавказья. Сегодня Александр Бастрыкин (глава Следственного комитета России) нарисовал усредненный портрет такого преступника, – это люди с низким уровнем образования, со слабым знанием русского языка. К этому можно добавить, что такая категория, как правило, уже изначально настроена против России. С 1991 года фактически во всех республиках идет идеологическая обработка молодежи с русофобских, «антиимпериалистических» позиций», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.
Кабанов считает, что «особенно это заметно в Киргизии, там в учебниках прямо говорится о том, что эти земли когда-то захватила Российская империя, а позднее – Советский Союз. То есть молодые люди зачастую уже приезжают с чувством обиды на нашу страну. На этой почве вполне естественно возникает потом прирост спящих ячеек международных террористических организаций».
«Во-вторых, сама среда, в которой обращаются многие мигранты, криминализирована. Там высокий уровень личной агрессии. Известно, что недавно была задержана банда, состоявшая из молодых мигрантов – выходцев из Центральной Азии, которая действовала в Москве и Подмосковье. Ее участники провоцировали драки с прохожими, снимали это на видео и затем выкладывали в Сеть. Целью было сеять страх».
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов, сообщает «Интерфакс». Глава СКР отметил, что всего в 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4 231 уголовное дело.
Названы условия сделки Зеленского с Польшей для противостояния России
NPD: Зеленский пообещал Варшаве Западную Украину в обмен на помощь против России
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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пошел на сделку с польским коллегой Анджеем Дудой, которая при провале украинского контрнаступления гарантирует передачу в состав польского государства западноукраинских земель, сообщили СМИ.
Автор портала Niezalezny Dziennik Polityczny Марек Галась отметил, что в условия сделки с Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой входит возвращение Польше западноукраинских земель. По его словам, сделка была заключена в обмен на предоставление «последнего шанса для украинской власти», передает Ura.ru.
Как указал Галась, к такому шагу Зеленского подтолкнули продолжающиеся неудачи украинской армии на фронте, усиление давления со стороны США и расстройство глав иностранных государств безрезультатными вложениями в поддержку украинской власти. Помимо западноукраинских земель, Зеленский также дал согласие на продажу главных украинских предприятий польским предпринимателям, уточнил автор.
Ранее в Совфеде заявили, что контрнаступление украинской армии, которое готовит президент Владимир Зеленский, обречено на провал, так как силы ВСУ истощены.
В апреле Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года
Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию
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План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС.
Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он.
По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия.
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала необходимое число подписей
Авторы петиции к Зеленскому призвали демобилизовать отслуживших 18 месяцев солдат ВСУ
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Одна из электронных петиций на сайте президента Украины с предложением разрешить демобилизацию тем, кто отслужил уже 18 месяцев, набрала необходимые 25 тыс. подписей.
Авторы обращения пишут, что украинские военные находятся на фронте больше года, и назрела необходимость урегулировать сроки службы. Также отмечается, что закон о праве увольнения из армии для тех, кто отслужил полтора года и не хочет служить дальше, уже зарегистрирован в парламенте, передает РБК.
В обращении отмечается, что в украинскую армию после начала СВО пошли служить добровольцы и те, кто не уклонялся от повесток. Они теперь не могут положиться на государство, так как не имеют юридически прописанных прав и сроков службы.
На сайте Зеленского зарегистрированы еще несколько петиций с требованием демобилизации, но они не набрали нужное количество голосов для рассмотрения.
Ранее Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине, якобы необходимую для контрнаступления.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
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В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
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