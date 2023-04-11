Песков заявил о неизменности позиции Кремля по мобилизации

Позиция Кремля насчет возможности второй волны частичной мобилизации не поменялась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, по-прежнему не было и нет», – ответил Песков на вопрос о том, есть ли в Кремле изменения позиции по вопросу о новой мобилизации, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «нет никакой второй волны».

Новый способ рассылки повесток – это лишь проект закона, над ним ведется работа.

Представитель Кремля отметил, что законопроект о Едином реестре военнообязанных связан с воинским учетом, а не с мобилизацией. Эту систему нужно совершенствовать, и если у граждан есть вопросы по реестру, это нужно прояснить.

В вопросе электронной рассылки есть много нюансов, потому такие вопросы справедливы, но такая работа необходима. Об этом говорили после того, как столкнулись «с проблемами на начальном этапе» СВО.

Цифровизация этой системы необходима, чтобы сделать ее легкой и понятной для всех граждан.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле нет ощущений, что оперативное обсуждение нового проекта закона на фоне СВО может вызвать панику и волну эмиграции.

Депутаты Госдумы наблюдают множество вопросов по электронным повесткам, и обязанность государственной машины и народных избранников – прояснение таких вопросов, потому необходимо «набраться терпения».

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов указывал, что новый законопроект по созданию Единого реестра военнообязанных предполагает, что повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг.

Также депутат указывал, что новой волны мобилизации в России не планируется.