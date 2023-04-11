Клинцевич: Уклонистов от военной службы привлекут к ответственности как алиментщиков

Экс-сенатор Клинцевич назвал главные задачи закона о цифровизации воинского учета

В России давно назрела необходимость цифровизации базы воинского учета. Это поможет призывникам отстаивать свои права, а военкоматам не ошибаться при рассылке повесток, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Франц Клинцевич. Ранее Госдума в третьем – окончательном – чтении приняла закон о совершенствовании воинского учета. Им также вводятся ограничения для людей, уклоняющихся от призыва.

«Создание единого реестра военнослужащих исправит не просто недостатки, а некоторые провалы системы воинского учета. Например, ранее бывали случаи, когда повестки присылались многодетным отцам или людям с ограниченными возможностями. Теперь таких ошибок удастся избежать», – пояснил Франц Клинцевич, лидер Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.

«Поправки позволят гражданину почти сразу узнавать об ошибке и своевременно уточнять необходимые данные. Важно, что сделать это можно без ненужных разбирательств и штрафов. Впрочем, это также накладывает ответственность на призывника. В частности, за игнорирование повестки предусмотрены различные меры: запрет на выезд за границу, отказ в регистрации ИП, ограничение на управление авто. Примерно те же ограничения применяются к так называемым алиментщикам», – указал спикер.

«В целом эти изменения давно напрашивались. Необходимо было перевести в электронный вид и обобщить информационную базу воинского учета. Тем более у нас есть такой успешный кейс, как цифровизация госуслуг. Кроме того, у закона есть и сверхзадача: укоренить в российском обществе тезис о том, что воинская служба – это обязанность граждан, а также развеять миф о том, что «служат только дураки», – добавил Клинцевич.

Во вторник Госдума приняла закон о создании единого реестра военнослужащих, позволяющий военкоматам рассылать призывникам повестки в электронном виде – через портал «Госуслуги» или МФЦ, сообщает «Дума ТВ». Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». При этом не ставятся жесткие сроки, когда человек должен прийти в военкомат. Главное, чтоб он это сделал в ходе призывной кампании.

Теперь многие операции можно будет проводить дистанционно – постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. При этом медкомиссия и профотбор будут проходить очно. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что новые правила касаются не только срочников, но и всех военнообязанных, находящихся в запасе. На мобилизованных новые нормы не распространяются.

Также руководители госорганов и организаций должны будут оповещать своих сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Стоит также отметить, что военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги» в течение пяти дней, сообщает РИА «Новости».