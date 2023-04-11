Главам госорганов и организаций предложили поручить оповещать работников о повестках

Руководители госорганов и организаций должны будут оповещать своих сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет, говорится в поправках, касающихся введения реестра военнообязанных.

Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций в обязательном порядке должны будут оповещать граждан о повестках военных комиссариатов при их поступлении (в том числе в электронной форме), передает ТАСС.

Кроме того, они должны будут обеспечить гражданам возможность вовремя явиться по повесткам.

Также ответственный лица должны будут вручать направления для постановки на воинский учет гражданам, которые обязаны состоять на воинском учете, но не состоят на нем.

Согласно поправкам, власти российских регионов смогут вводить дополнительные меры для обеспечения явки в военкомат граждан по повесткам. Одной из таких мер может быть ограничение выплат, льгот и других мер поддержки.

Напомним, поправками также предложено запретить выезд из страны гражданам, которые получили повестку, до явки в военкомат.