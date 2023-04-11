В Госдуме предложили запретить выезд из России при получении повестки

Получившим повестку гражданам предложили запретить выезд из России до явки в военкомат

Гражданам, которые получили повестку, будет запрещен выезд из России до явки в военкомат, соответствующие поправки рассмотрят в Госдуме.

Выезд за пределы России будет запрещен с момента, когда в соответствии с федеральным законом повестка считается врученной. Ограничение на выезд действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат, передает РИА «Новости».

Кроме того, в документе говорится, что зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки.

Зачисление будет происходить на основании сведений о гражданах, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах.

Эта норма не распространяется на тех, кто проходит военную службу, имеет воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг.