Вводятся новые запреты и ограничения при неявке на военную службу

Взгляд
11 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:38  |  vz.ru
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Немцы передумали отказываться от мирного атома

Почти две трети жителей Германии выступили против отключения АЭС Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Через несколько дней в Германии закроются последние действующие атомные электростанции. Заканчивается целая эпоха в стране. Однако неожиданно две трети немцев оказались против. Потому что они на своих кошельках поняли, что чем больше источников энергии, тем безопасней. Однако дальше у немецких политиков планы в энергетике еще более опасные. Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Агрессия против Белоруссии встретит жесткий ответ Москвы

Минск уточняет гарантии безопасности со стороны Москвы Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Саммит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко получил развитие – в Минск прибыл министр обороны Сергей Шойгу. В ходе переговоров белорусский лидер заявил: Белоруссии нужны со стороны России гарантии защиты республики как собственной территории. Что подразумевается под этой просьбой и какое практическое выражение она может получить?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Лавра держится, но черти наглеют

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности. Подробности...
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Почему феминизм не стоит запрещать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни сам тезис, что между мужчинами и женщинами существует неустранимая разница, женщины имеют свои интересы (и свои нужды и уязвимости), связанные с их физиологией, выглядит проявлением здорового консерватизма. Подробности...
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Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
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Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Вводятся новые запреты и ограничения при неявке на военную службу

    Принят закон о внесении изменений в процедуру оповещения о призыве на военную службу. Среди главных изменений – формирование Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, а также возможность посылать повестки электронным способом, в личный кабинет на портале «Госуслуги». Для уклонистов от военной службы вводится ряд запретов и ограничений, в частности, запрет на выезд за пределы России, запрет на управление автомобилем и ряд других.

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