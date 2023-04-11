Вводятся новые запреты и ограничения при неявке на военную службу Принят закон о внесении изменений в процедуру оповещения о призыве на военную службу. Среди главных изменений – формирование Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, а также возможность посылать повестки электронным способом, в личный кабинет на портале «Госуслуги». Для уклонистов от военной службы вводится ряд запретов и ограничений, в частности, запрет на выезд за пределы России, запрет на управление автомобилем и ряд других. Нажать для увеличения