Депутат Картаполов: Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных

Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Здесь речь идет обо всех военнообязанных, то есть (новые правила будут действовать) для всех граждан, которые находятся в запасе», – сказал он, отвечая на вопрос, коснутся ли нововведения только тех, кто должен быть призван на срочную службу, или всех военнообязанных, передает ТАСС.

Парламентарий уточнил, что на мобилизованных рассматриваемые нормы не распространятся, потому что они уже призваны в Вооруженные силы РФ и проходят службу. При этом он подчеркнул, что в настоящее время мобилизация не проводится.

Картаполов ранее пояснял, что повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале «Госуслуги».

Отметим, кроме того, в поправках говорится, что руководители госорганов и организаций должны будут оповещать сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет.

Поправками также предложено запретить выезд из страны гражданам, которые получили повестку, до явки в военкомат.

Военный аналитик Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что создание современной информационной системы воинского учета упростит общение призывника с военкоматами, туда будут вноситься все данные о нем, включая состояние здоровья и наличие каких-либо отсрочек.