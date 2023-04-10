Эксперт: Новая система воинского учета минимизирует контакты гражданина и военкомата

Военный аналитик Коротченко: Задача правительства – сделать воинский учет человеко-ориентированным

Создание современной информационной системы воинского учета упростит общение призывника с военкоматами, туда будут вноситься все данные о нем, включая состояние здоровья и наличие каких-либо отсрочек, рассказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко.

«Актуальность законопроекта о совершенствовании воинского учета диктуется необходимостью исправить те недостатки, которые были выявлены в рамках мобилизации 2022 года. В частности, тогда повестки рассылались лицам, которые изначально призыву не подлежали», – сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Банальный пример: мы видели много случаев, когда студентам, обучавшимся в вузах на очных отделениях, приходили повестки. Понятное дело, допустить подобное в дальнейшем нельзя. Поэтому перед правительством России стоит непростая задача – сделать систему более человеко-ориентированной, свести к минимуму возможные ошибки призыва», – отмечает эксперт.

«Фактически все недочеты мобилизации были связаны с отсутствием единой базы данных, в которой бы содержалась информация о каждом гражданине. Сейчас взят курс на устранение этой проблемы. Будут вноситься данные о составе семьи призывника, его социальный статус, состояние здоровья и наличие каких-либо отсрочек», – подчеркивает собеседник.

«У нас имеется хорошо зарекомендовавшая себя практика цифровизации государственных услуг. Необходимо перенести данный опыт на сферу воинского учета. Это позволит сделать общий процесс призыва более прозрачным, а также приспособить его под текущие нужды государства», – акцентирует Коротченко.

«Важно понимать, что речь идет о создании особого информационного ресурса, который будет защищен от внешнего воздействия. Это позволит свести к минимуму фактор личного контакта гражданина и военкомата. Все имеющиеся вопросы можно будет решить в Сети – минимизируется фактор временных затрат конкретного человека», – считает эксперт.

«Более того, это усовершенствует процесс актуализации данных. В случае изменения статуса призывник просто внесет дополнительные документы в своем аккаунте, и система автоматически их учтет. Это существенное изменение, которое позволит исправить многие имеющиеся недочеты», – резюмирует Коротченко.

Напомним, в Госдуму внесены поправки о совершенствовании воинского учета. Их рассмотрят на пленарном заседании во вторник, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Главное новшество в законопроекте – это создание Единого реестра воинского учета в цифровом виде. Его разработчики будут учитывать опыт цифровизации госуслуг. В реестре можно будет дистанционно встать и сняться с учета и изменять учетные данные.

«Это сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. Это сведет к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военкоматом», – приводит издание «Известия» слова депутата. Кроме того, в поправках предлагается в электронной форме дублировать бумажные повестки. Их можно будет получить в личном кабинете реестра, на портале «Госулуги» или в МФЦ. Также предполагается отправка повесток заказными письмами.

«Этими изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в воинском учете, которые выявила в 2022 году», – подчеркнул Картаполов. Между тем на уклонистов от срочной службы будет наложен ряд обеспечительных мер.

Если подлежащий призыву делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. В случае если человек и это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата. «В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны. Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и так далее», – пояснил Картаполов.

В конце прошлого года сообщалось, что в России к апрелю 2024 года появится централизованная база данных для повышения эффективности ведения воинского учета. В ней будет храниться информация о состоящих на учете россиянах, кроме офицеров запаса ФСБ и СВР. Ресурс поручили создавать Минцифры и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта реформа происходила так долго, что именно должно измениться и какие личные данные о каждом подлежащем призыву получит Минобороны.