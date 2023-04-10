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В Госдуме анонсировали создание современной базы воинского учета россиян
Картаполов: Госдума во вторник рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных
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Депутаты Госдумы 11 апреля рассмотрят поправки о едином реестре военнообязанных, сообщил председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Предполагается, что этими изменениями будут оперативно исправлены недостатки, выявленные в 2022 году, передает ТАСС.
По словам Картаполова, новая система будет ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость частого общения военнообязанного с военным комиссариатом. Будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Это должно сделать всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.
Картаполов подчеркнул, что сейчас воинскому учету необходима цифровизация для соответствия возможностям и требованиям времени, передает RT.
Электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки. База воинского учета позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных. Помимо этого, предлагается законодательно закрепить досудебный порядок обжалования действий военкомов. В течение пяти дней будут принимать решения по обращениям и оперативно устранять нарушения.
Между тем на уклонистов от срочной службы будет наложен ряд обеспечительных мер.
Если подлежащий призыву делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. В случае, если человек и это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата.
«В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны. Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и так далее», – пояснил Картаполов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие личные данные о каждом подлежащем призыву получит Минобороны.
Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.
В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента
WP: Инцидент над Черным морем между ВКС России и ВВС Британии мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине
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Американское издание The Washington Post утверждает, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, что могло напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине.
Как утверждает издание со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в 2022 году. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в Палате общин сообщал о перехвате британского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, утверждая при этом, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако не заявлял, что самолет был «близким к сбитию».
Напомним, 20 октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.
Российская авиация и «Солнцепеки» нанесли удар по украинским позициям
Авиация ВКС России и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР
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Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли поражение живой силе украинских войск на Краснолиманском направлении, противник понес потери, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами, противник понес потери в личном составе и технике, передает РИА «Новости».
Савчук рассказал также, что оперативно-тактическая авиация нанесла удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.
На червоно-дибровском участке удалось обнаружить перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка нацгвардии Украины.
Расчетами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике.
Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что снайперской парой подразделения спецназа на Южно-Донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов.
Маск публично ответил хейтерам Медведева в посте о «ненужной Украине»
Бизнесмен из США Илон Маск публично ответил хейтерам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в посте о «ненужной Украине»
Американский предприниматель Илон Маск высказался по вопросу нападок пользователей Twitter (запрещен в России) под постом зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».
Отмечается, что Маск предложил людям самостоятельно принимать решения. «Пусть люди принимают решения сами за себя», – цитирует Маска Ura.ru.
После этого пользователи соцсети начали обвинять самого бизнесмена в том, что он «не выполняет антироссийские санкции» и позволяет политикам пользоваться платформой.
В ответ на это Маск отметил, что российский лидер Владимир Путин не является его «лучшим другом».
Ранее Медведев заявил, что Украина как государство исчезнет по той причине, что эта страна не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам.
В Польше испугались возможности войны с Россией
Историк Крупа: Польша оказалась на грани войны с Россией из-за «американизации» внешней политики Варшавы
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Польша оказалась на грани войны с Россией из-за «американизации» внешней политики Варшавы, заявил польский комментатор и историк Михал Крупа в статье для американского журнала Chronicles.
Историк заявил, что Польша сейчас отчаянно нуждается в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать республику от российско-украинского конфликта, передает РИА «Новости».
Крупа констатировал, что внешняя политика польского правительства строится, в первую очередь, на иррациональном стремлении противостоять России при любых обстоятельствах. При этом он отметил, что общественность в Польше по-прежнему скептически относится к безоговорочной поддержке Украины, выступая против отправки туда польских солдат. Более того, указал историк, январский опрос, проведенный Краковским педагогическим университетом, показывает, что в случае перемещения конфликта на польскую территорию 31% поляков убежит на Запад и только каждый пятый в этой ситуации будет готов сражаться.
Таким образом, резюмировал Крупа, в целом польское общество отнюдь не стремится к прямому столкновению с ядерной державой в лице России, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию, которую разворачивает коллективная Партия войны.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Польша предоставит Киеву 200 бронетранспортеров Rosomak, более сотни БМП, самоходные минометы, ракеты и МиГи.
Напомним, 1 апреля действия польского правительства сравнили с периодом между мировыми войнами, выразив опасение, что республику готовят к войне с Россией.
В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов
Глава комитета Рады Украины Мережко назвал претензии Китая на Тайвань «коммунистическим заблуждением»
Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко выступил с утверждением, что Китай якобы не имеет законных претензий на Тайвань, а претензии Пекина являются «коммунистическим заблуждением».
Мережко выступил с утверждением, что КПК (компартия Китая) якобы продолжает кричать, что Тайвань принадлежит КНР. При этом глава комитета Рады Украины выступил с утверждением, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» якобы заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
Американский эсминец незаконно вошел в акваторию Китая
НОАК: Американский эсминец незаконно вошел в акваторию КНР в Южно-Китайском море
Американский ракетный эсминец Milius незаконно вошел в территориальные воды КНР возле рифа Мэйцзи (Мисчиф) в Южно-Китайском море, заявил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
По его словам, 10 апреля ракетный эсминец Milius незаконно вторгся в воды, прилегающие к рифу Мэйцзи у китайских островов Наньша, не получив одобрения правительства Китая на транзит, передает ТАСС. Тянь Цзюньли добавил, что Южная зона боевого командования организовала военно-морские и воздушные силы для наблюдения за американским эсминцем.
Он отметил также, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и прилегающими водами, и войска Южной зоны боевого командования всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
Ранее глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем «Шаньдун», который впервые покинул Южно-Китайское море.
Пушилин прибыл в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин прибыл в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и рассказал о работе российских бойцов по освобождению города.
В своем Telegram-канале он опубликовал видеосообщение, где рассказал, что бойцами ЧВК «Вагнер» идет зачистка города Артемовска.
«Наши подразделения продолжают освобождать русские земли», – подчеркнул он.
Также Пушилин добавил, что Киев не жалеет ни город, ни своих военных, отправляя их в «мясорубку». После этого пообещал опубликовать более подробное видео.
Ранее командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая, бои носят ожесточенный характер.
CNN: Киев пересмотрел военные планы после утечки секретных документов
CNN: Киев пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии Вооруженных сил Украины
Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Неназванный источник американского телеканала, якобы близкий к Владимиру Зеленскому, выступил с утверждением, что Киев уже изменил некоторые свои военные планы из-за утечки информации. При этом телеканал никак не уточняет, в чем именно заключаются изменения военных планов и какого они масштаба, передает РИА «Новости».
Накануне основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин поделился данными, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тыс. человек. При этом в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
В Нижегородской области мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции
Ранее судимый мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области, сообщили в ГУМВД по региону.
Отмечается, что мужчина сорвал флаг еще 3 апреля. Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленником оказался житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения. До этого он уже был судим несколько раз, передает РИА «Новости».
Мужчина задержан, по решению суда ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста. Кроме того, собранные материалы в рамках статьи 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ) направлены в надзорные органы. Также по данным органов дознания, в действиях мужчины есть признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
Пушилин объяснил задержку в освобождении Марьинки
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в районе Авдеевки
Российские силы серьезно продвигаются на Авдеевском направлении, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также объяснил задержку в освобождении Марьинки.
По его словам, в районе Авдеевки российские подразделения серьезно продвигаются, но достаточно большой ценой, передает ТАСС.
Пушилин рассказал также, что затянувшееся освобождение Марьинки объясняется тем количеством резервов, которые продолжают отправляться со стороны украинского режима для того, чтобы не дать полностью освободить данный населенный пункт.
Ранее украинские военные на Авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий они решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.
CNN: Утечка данных Пентагона выявила шпионаж США за ключевыми союзниками и Зеленским
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Утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение Соединенными Штатами шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, американские чиновники боятся, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает РИА «Новости».
«Просочившиеся в Сеть высокосекретные документы Пентагона показали, как Штаты шпионят за союзниками и врагами… чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения», – добавили в сюжете канала.
Более того, часть секретных документов указывает на огромный масштаб прослушивания со стороны Штатов своих ключевых союзников – Южную Корею, Израиль и Украину.
Кроме того, по данным телеканала, один из просочившихся из Пентагона документов раскрывает данные о шпионаже за Зеленским со стороны Соединенных Штатов. При этом близкие к Зеленскому источники заверили, что глава Украины этой информации не удивился, даже охарактеризовал ее как «ожидаемую».
Согласно информации CNN, в ходе шпионажа выяснилось, что Зеленский «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» в конце февраля с помощью беспилотников.
Именно этим, как уверяет телеканал, объясняются публичные заявления Штатов о нежелании предоставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия, так как США не поддерживают стремления Киева наносить удары по российской территории.
Ранее американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ. До этого в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
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Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии России о защите как собственной территории
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Минску необходимы гарантии защиты со стороны Москвы как собственной территории в случае внешней агрессии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, такая просьба была озвучена на переговорах. При этом российский лидер Владимир Путин поддержал предложения Лукашенко по всем направлениям и заверил, что России и Белоруссии нужно проревизировать все договоры и соглашения, передает БелТА.
Кроме того, Лукашенко рассказал, что в данный момент уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, республика начала задействовать группировку Союзного государства.
Сам же глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что одной из ключевых тем встречи стала боевая подготовка и слаживание подразделений совместной группировки.
Он также рассказал, что стороны могут обсудить вопросы «расширения рамок» совместной группировки войск.
«Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, рассмотрим все вопросы ее дальнейшего пребывания, подготовки и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали с президентом Владимиром Путиным», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Минске белорусский лидер с министром обороны России Сергеем Шойгу начали обсуждение вопроса обеспечения безопасности в Союзном государстве.
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Сенатор: Китай жестко отреагирует на проамериканские заявления Украины по Тайваню
Сенатор Долгов: Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея Киева
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Заявления украинских властей всех уровней делаются лишь по американской инструкции. И в Пекине это понимают. Но вопрос Тайваня принципиален для КНР, поэтому игнорировать подобные заявления Поднебесная не станет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов.
«У Украины напрочь отсутствует собственная позиция по любому международному вопросу. В Киеве у власти находится группа людей, которая реализует установки Белого дома. Вся риторика Рады и администрации Зеленского обусловлена исключительно теми инструкциями, которые были выданы Вашингтоном», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Команда Зеленского долго пыталась добиться хотя бы телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Но ничего не вышло. И основная причина в том, что председатель Китая прекрасно понимает – говорить с президентом Украины не о чем», – замечает собеседник.
«Очевидно, что Мережко абсолютно дремуч в вопросах истории. В противном случае он не стал бы говорить глупости о том, что Китай не имеет прав на Тайвань. Вместе с тем я не исключаю, что эти слова могут быть своего рода зондированием почвы. Если на Банковой хотят обострить отношения еще и с Китаем, то они двигаются в правильном направлении», – иронично замечает сенатор.
«КНР – мощное и суверенное государство, наш стратегический партнер. И я могу прогнозировать, что если бы подобное заявление прозвучало на более высоком уровне в Киеве, позиция Поднебесной была бы крайне жесткой. Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея. Это должны понимать и в Вашингтоне, и в Киеве», – заключил Долгов.
Ранее глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что компартия Китая «продолжает кричать», что Тайвань принадлежит КНР, пишет РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань.
Во второй половине марта в офисе Зеленского заявили, что испытывают трудности в организации телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Китаист Алексей Маслов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД тогда объяснил причины возникших проблем. Газета ВЗГЛЯД также подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
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Патриарх Кирилл назвал причину военного столкновения России с Западом
Патриарх Кирилл: К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей
К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей и отсутствие христианских ценностей на западе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
После литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал участникам трапезы, что ушла ложная дипломатия эпохи разрядки, во время которой ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. При этом патриарх подчеркнул, что народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей, передает РИА «Новости».
Патриарх выразил уверенность, что к военному противостоянию России с Западом привело понимание полного отсутствия общих ценностей. При этом он указал, что с самим противостоянием Россия не связывает ничего материального, и в этом – свидетельство правоты ее позиции, так как мы отстаиваем свою веру, свою нравственную систему ценностей, мы не хотим, чтобы были родители номер один и номер два, мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами, мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни.
Напомним, в новой Концепции внешней политики России, утвержденной 31 марта указом президента РФ Владимира Путина, говорится, что большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету РФ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, получение односторонних экономических преимуществ, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами.