В Госдуме анонсировали создание современной базы воинского учета россиян

Картаполов: Госдума во вторник рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных

Депутаты Госдумы 11 апреля рассмотрят поправки о едином реестре военнообязанных, сообщил председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Предполагается, что этими изменениями будут оперативно исправлены недостатки, выявленные в 2022 году, передает ТАСС.

По словам Картаполова, новая система будет ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость частого общения военнообязанного с военным комиссариатом. Будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Это должно сделать всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.

Картаполов подчеркнул, что сейчас воинскому учету необходима цифровизация для соответствия возможностям и требованиям времени, передает RT.

Электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки. База воинского учета позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных. Помимо этого, предлагается законодательно закрепить досудебный порядок обжалования действий военкомов. В течение пяти дней будут принимать решения по обращениям и оперативно устранять нарушения.

Между тем на уклонистов от срочной службы будет наложен ряд обеспечительных мер.

Если подлежащий призыву делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. В случае, если человек и это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата.

«В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны. Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и так далее», – пояснил Картаполов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие личные данные о каждом подлежащем призыву получит Минобороны.